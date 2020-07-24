Популярные в Интернете врачи-блогеры: кого почитать?

На скольких врачей вы подписаны? А сколько из тех специалистов, к которым вы ходите на прием, ведут блог? Если и там, и там по нулям, добро пожаловать в путеводитель по медицинским страничкам в Инстаграме. Как человек, которого из-за подписок алгоритмы инсты принимают за врача и предлагают заказать новый фонендоскоп или обратить внимание на последнюю коллекцию модной медицинской одежды, с радостью поделюсь с вами полезными экспертными блогами.

Зачем мне подписки на врачей

Я не знаю, зачем это вам, а мне вот зачем:

Чтобы быть в курсе того, что сегодня умеет и не умеет медицина. К сожалению, у врачей, с которыми мне время от времени приходится встречаться в реальной жизни, не всегда есть время на чтение публикаций в научной литературе.

Чтобы экономить. Перечеркиваем список назначений при простуде и анализов при головной боли и обходимся в обоих случаях обычным жаропонижающим за три копейки.

Чтобы больше понимать и меньше бояться.

Чтобы почистить домашнюю аптечку от «фуфломицинов» и научиться собирать аптечку в путешествие.

Чтобы вести аргументированные споры с антипрививочниками и иронизировать над гомеопатией и прочим мракобесием.

Чтобы с первого назначения понимать, от какого врача стоит держаться подальше.

Как понять, что блогу можно верить

Никак. Верить можно только статьям в рецензируемых научных журналах. А хороший врач-блогер обязательно даст ссылку на источники, которыми он руководствовался при написании поста. Это и будет первый критерий — ссылки на источники. Если их нет, то можете попросить. Как правило, автор не отказывает.

В Инстаграме есть пул доказательных докторов и популяризаторов науки. Если вы увидите их в подписчиках блога, то, скорее всего, блогер надежный:

@utro.na.marse, @dmitry_beinusov, @lenin.blog, @dr_yuliatutkija, @doctor_galeeva, @about_apteka, @doctor_belokon, @dr_sychev, @olya_montulyak, @dokazano.ru, @dr_sorkin, @evidencebasedclub.

Есть маркеры мракобесия, увидев которые в блоге, нужно как можно скорее от него отписываться. Сохраните себе этот список и проверяйте каждого доктора из Инстаграма, на которого захотите подписаться:

Доказательства, основанные на личном опыте врача.

Сомнительные методики (поедание плаценты, выведение шлаков, лечение рака содой).

Промокод с iHerb.

Надежные врачи-блогеры берут на рекламу только блоги, которым можно доверять. Это вопрос репутации, которую долго зарабатывают, а теряют за секунду.

Ну так список будет или нет

Будет. Как говорится, дай человеку не рыбу, а удочку. Так вот удочку я вам дала в первых двух пунктах, а теперь – рыбка. Без вопросов могу рекомендовать подписаться на блоги, которые я перечисляла среди гарантов надежности. Все они проверены, доказательны и не омрачены сомнительными историями. О некоторых врачах из этого списка расскажу подробнее, но сначала две истории в качестве иллюстрации тезиса о репутации.

Обе они, так или иначе, связаны с пандемией. Первая о враче-нефрологе (это по почкам) Дарье Садовской @doctor_sadovskaya. По первому образованию она оказалась реаниматологом и во время коронавируса работала в красной зоне. И однажды рассказала, что для укрепления иммунитета пьет оливковое масло. Нужно сказать, что укрепление иммунитета – триггер для доказательного врача. Каждый из тех, на кого я подписана, хотя бы раз написал, что нет доказанного способа укрепить иммунитет, кроме здорового образа жизни. И тут, на тебе, оливковое масло. На доктора Садовскую ополчилось все блогерское врачебное сообщество так, что бедной пришлось объяснять, что она никому ничего не рекомендует и не утверждает, что масло эффективно… И все такое.

Предводителем ополчения стал Филипп Кузьменко, известный как доктор Фил @dr.philipp. Он вообще любитель разоблачать и уже однажды засветился в скандале с Александром Мясниковым (тем самым, которого назначили главным по оповещению населения о коронавирусной инфекции).

Но вторая история не об этом, а о самом Филиппе Кузьменко, который ни с того ни с сего взял и выложил серию постов о том, что коронавирус сильно переоценен. За что тут же был распят медицинским сообществом Инстаграма, потому что «фу таким быть».

А теперь уже список

Да. В жизни каждого человека может настать момент, когда ему понадобится проктолог. И лучше, чтобы каждый человек был готов к тому, что происходит в кабинете этого врача. Роман Соркин @dr_sorkin ведет классный блог о проктологии, читает рэп о визите к проктологу и ВОДИТ ЭКСКУРСИИ НА ЗАДНИЙ ДВОР (если вы понимаете, о чем я). Подпишитесь на доктора Соркина и сможете отличать хорошего проктолога от мракобеса, узнаете, что ванночка с ромашкой не лечит анальные трещины, а свечи с облепихой гораздо полезнее в чае, чем в попе.

Психиатр, кстати, тоже может понадобиться многим. Кирилл Сычев @ dr_sychev пишет о проблемах с «кукухой», «биполярочке», депрессии просто и с юмором. В стране, где проблемы с психическим здоровьем стигматизированы, а люди боятся, что придут к психиатру с депрессией, а их поставят на учет, запрут в психушке и отберут детей, такой блог очень важен. Доктор Сычев разбирает сложные и интересные случаи из практики, рассказывает о лекарствах и методах психотерапии, выпускает медицинский подкаст, продает руководство по выживанию с тревогой.

Фармацевты Сергей Ленин @lenin.blog и Дарья «фамилия не указана» @ about_apteka отвечают на вопросы подписчиков о лекарствах: помогает – не помогает, хорошее или фуфло. У Ленина есть крайне полезный гайд (руководство) по лечению ОРЗ, а у Даши – по домашней аптечке. Стоят они по 500-700 рублей, но экономят тысячи. Во-первых, ваши руки больше не потянутся к покупке дорогущих арбидола, ингавирина и прочих противовирусных, а во-вторых, вы сразу поймете, стоит ли вашего времени и денег ваш терапевт/педиатр, который такие лекарства выписывает.

Косметолог Арина Донскова @ dr.donskova рассказывает о технологиях красоты. У нее свой кабинет в Харькове, где она делает пилинги, чистки, ботекс, плазмолифтинг. Весь процесс она снимает на видео и рассказывает, что есть что. Доктор Донскова продает руководство по уходу за жирной кожей, про сухой тип — на подходе. У нее же бесплатно можно скачать гайд по определению своего типа кожи.

Про акне есть узкоспециализированный блог дерматолога Виктории Юрьевны @ dr.freeskin. Всем с прыщами — обязательно к прочтению. Много пишет про терапию системными ретиноидами и ведет школу акне для пациентов и специалистов. Это офлайн- и онлайн-курсы, где выступают самые продвинутые в лечении прыщей врачи.

Про родинки есть два экспертных блога – дерматолога Юрия Сергеева @ be_a_dermatologist и дерматоонколога Дмитрия Бейнусова @dmitry_beinusov. Там про интересные случаи, доброкачественные и злокачественные образования на коже, как отличить родинку от меланомы и много всего полезного. Они не продают никаких руководств и весь их интерес от блогов – привлечение пациентов на очный прием. Правда, у доктора Бейнусова есть услуга: ему можно прислать фото родинки, которая вас беспокоит, и он либо скажет, что с ней все в порядке, либо порекомендует сходить к врачу.

Гинеколог Ольга Белоконь @ doctor_belokon ведет блог и пишет книги про женское здоровье. Здесь все: откуда берутся дети, почему бывает, что они не «берутся», как забеременеть, как НЕ забеременеть, что лечится, что не лечится, а что лечить не нужно. Подписаться стоит хотя бы для того, чтобы знать, каким должен быть ваш гинеколог.

Начали мы с телесного низа, а закончим головой. Невролог Ирина Галеева @doctor_galeeva пишет про мозг, читающий эти строки. Один из моих любимых экспертных блогов. Много сторис про науку и про жизнь, развенчание неврологических мифов вроде вегетососудистая дистония и внутричерепное давление, подробнейшее руководство по головным болям и остеохондрозу. Доктор Галеева, кстати, сама страдает мигренями, поэтому пишет не только с точки зрения врача, но и пациента.

Подписываясь на медицинский блог, помните, что врач-блогер не несет ответственности за ваше здоровье, как, кстати, и автор этого текста. Не нужно слепо следовать рекомендациям. Проблему со здоровьем всегда решает только очный визит к специалисту. Читайте первоисточники и включайте голову.

А вот и список, наконец:

Аллергология: @allergo_doc

@allergo_doc Гинекология: @ doctor_belokon, @kolyadina_gynecologist, @rumyantseva_md

@ doctor_belokon, @kolyadina_gynecologist, @rumyantseva_md Гастроэнтеролог ия: @dr_yuliatutkija

@dr_yuliatutkija Дерматология: @ dr.donskova, @ dr.freeskin, @ be_a_dermatologist

@ dr.donskova, @ dr.freeskin, @ be_a_dermatologist Колопроктология: @dr_sorkin, @proktolog_rostov

@dr_sorkin, @proktolog_rostov Маммология: @dr_vorotnikov

@dr_vorotnikov Невролог ия: @doctor_galeeva

@doctor_galeeva Нефрология: @doctor_sadovskaya

@doctor_sadovskaya Онкология: @doc_suvorov

@doc_suvorov Педиатрия: @dr.tanyadenisova

@dr.tanyadenisova Психиатрия: @ dr_sychev

@ dr_sychev Пульмонология: @doctor_neeshpapa

@doctor_neeshpapa Хирургия: @budnihirurga

Юлия Назарова

На заглавном фото — коллаж «Призыва»