Помогите детям из малоимущих семей собраться в школу!

Владимирское областное отделение Российского Детского фонда объявило о старте благотворительной акции «Школьный портфель». Она призвана помочь школьникам из многодетных, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов и находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к новому учебному году. Присоединиться к акции могут все желающие.

Оказать свою поддержку можно не только денежным перечислением.

По желанию можно самостоятельно приобрести школьные принадлежности, одежду и обувь и принести их в Детский фонд по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, оф. 113.

По словам председателя отделения Елены Афанасьевой, на учете в Детском фонде находятся около 600 многодетных и малообеспеченных семей. В них воспитываются 2 тысячи детишек, из них 1,5 тысячи — школьного возраста.

Ранее «Призыв» сообщал, что решение об открытии школ будет принято 20 августа, исходя из ситуации с коронавирусом.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»