Полмиллиона частных клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией в период пандемии

Всего в кризисный период с конца марта по середину июля 2020 года почти 500 тысяч клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией потребительских и ипотечных кредитов, а также задолженности по кредитным картам. Основная причина обращений — снижение дохода в связи с коронавирусом и связанными с ним ограничениями.

Максим Дегтярев, вице-президент Сбербанка, директор Департамента по работе с проблемными активами:

«По объективным причинам часть наших клиентов оказались в последние месяцы в непростой жизненной ситуации. И наша основная задача — помочь таким клиентам с самого начала их финансовых затруднений. Всего за период пандемии к нам обратилось полмиллиона жителей России с заявками на реструктуризацию общей суммой около 460 млрд рублей. При этом самих заявок было почти 750 тысяч, это означает, что у ряда клиентов имеется несколько кредитов одновременно, например ипотечный и потребительский. В эти цифры входит как собственная программа Сбербанка, так и госпрограмма кредитных каникул, которая также высоко востребована у наших клиентов, и уровень одобрения по ней составляет 92%.

Но обращаем внимание, что клиентам, уже получившим кредитные каникулы по госпрограмме и у которых заканчиваются отведенные законом 90 дней для предоставления документов, крайне важно поспешить и предоставить их в срок. Если обратившиеся за господдержкой заемщики этого не сделают, то банки будут вынуждены отменить льготный период, и у таких клиентов, к сожалению, возникнет просроченная задолженность. Если у клиента по каким-либо причинам нет таких документов, то Сбербанк может предложить ему перейти на собственную программу кредитных каникул. Главное — вовремя обратиться к нам и не допустить просрочку, так как для решения любой сложной финансовой ситуации необходим своевременный и доверительный диалог с банком».

Закон о кредитных каникулах № 106-ФЗ был принят Правительством РФ для поддержки граждан в период пандемии. С 3 апреля по 30 сентября 2020 года клиенты банков, чьи доходы снизились на 30 или более процентов по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году, могли получить отсрочку платежей по кредитам и займам, а подтверждающие документы предоставить кредитору в течение 90 дней. В июле этот срок истекает для тех, кто написал заявление на предоставление льготного периода в апреле.

Фото: mybryansk.ru