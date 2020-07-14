Похолодание и ливни придут на смену жаре

Понижение температуры более чем на 10 градусов случится на этой неделе во Владимирской области. На четверг популярные погодные паблики прогнозируют всего +17 градусов. Понижение температуры начнется уже завтра, днем ожидается +23 градуса. А еще синоптики предупреждают о мощных ливнях.

После аномальной жары резко похолодает.

В европейскую часть России пробился холодный атмосферный фронт из Скандинавии, пояснили температурные изменения в центре погоды «Фобос». Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд и вовсе сравнил погоду середины этой недели с осенней.

— Очень сильно ещё характер погоды изменится, а не просто температура. Со вторника сплошные облака, причем низкие и северные, из которых будет идти дождь большую часть времени. Погода будет такой осенней с затяжными и скучными дождями, — сообщил ТАСС Роман Вильфанд.

Также синоптики прогнозируют усиление ветра. Из-за него будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле. Возвращение к нормальному погодному режиму ожидается к концу недели.

Ранее «Призыв» сообщал, что, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем во Владимирской области возможны грозы.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»