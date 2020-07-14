Похолодание и ливни придут на смену жаре

Непогода ударит по центру страны

Понижение температуры более чем на 10 градусов случится на этой неделе во Владимирской области. На четверг популярные погодные паблики прогнозируют всего +17 градусов. Понижение температуры начнется уже завтра, днем ожидается +23 градуса. А еще синоптики предупреждают о мощных ливнях.

После аномальной жары резко похолодает.

В европейскую часть России пробился холодный атмосферный фронт из Скандинавии, пояснили температурные изменения в центре погоды «Фобос». Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд и вовсе сравнил погоду середины этой недели с осенней.

Очень сильно ещё характер погоды изменится, а не просто температура. Со вторника сплошные облака, причем низкие и северные, из которых будет идти дождь большую часть времени. Погода будет такой осенней с затяжными и скучными дождями, — сообщил ТАСС Роман Вильфанд.

Также синоптики прогнозируют усиление ветра. Из-за него будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле. Возвращение к нормальному погодному режиму ожидается к концу недели.

Ранее «Призыв» сообщал, что, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем во Владимирской области возможны грозы.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

 

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