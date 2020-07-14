Похолодание и ливни придут на смену жаре

Понижение температуры более чем на 10 градусов случится на этой неделе во Владимирской области. На четверг популярные погодные паблики прогнозируют всего +17 градусов. Понижение температуры начнется уже завтра, днем ожидается +23 градуса. А еще синоптики предупреждают о мощных ливнях.
После аномальной жары резко похолодает.
В европейскую часть России пробился холодный атмосферный фронт из Скандинавии, пояснили температурные изменения в центре погоды «Фобос». Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд и вовсе сравнил погоду середины этой недели с осенней.
— Очень сильно ещё характер погоды изменится, а не просто температура. Со вторника сплошные облака, причем низкие и северные, из которых будет идти дождь большую часть времени. Погода будет такой осенней с затяжными и скучными дождями, — сообщил ТАСС Роман Вильфанд.
Также синоптики прогнозируют усиление ветра. Из-за него будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле. Возвращение к нормальному погодному режиму ожидается к концу недели.
Ранее «Призыв» сообщал, что, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем во Владимирской области возможны грозы.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
Обсуждение 6
Не надо нам осени! Мы лето хотим!
Это еще тепло, вспомните прошлое лето, +9, ну или +13 максимум
Дааа, не хочется повторения прошлого лета
мы только бассейн налили
«мощные ливни» — это — так себе..
Лето не уходи………