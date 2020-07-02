Погода во Владимире

Облачно и жарко. Такую погоду во Владимирской области синоптики прогнозируют в пятницу, 3 июля. Днем воздух прогреется до +27 градусов. При этом не исключены дожди. Ночью также тепло +17 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.

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