Погода во Владимире

Прогноз погоды на 3 июля

Облачно и жарко.  Такую погоду во Владимирской области синоптики прогнозируют в пятницу, 3 июля. Днем воздух прогреется до +27 градусов. При этом не исключены дожди. Ночью также тепло +17 градусов.  Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, как получить вкусный и полезный чай с грядки и какими свойствами он обладает.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва» 

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