Погода во Владимире

Облачно и жарко. Такую погоду во Владимирской области синоптики прогнозируют в пятницу, 3 июля. Днем воздух прогреется до +27 градусов. При этом не исключены дожди. Ночью также тепло +17 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
Ранее «Призыв» рассказывал о том, как получить вкусный и полезный чай с грядки и какими свойствами он обладает.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
Обсуждение 14
Я не верю синоптикам еще с этого лета. Жару обещали-обманули. На снег и не надеюсь
Вон какая зима за окном, класс)))
Зима!.. Крестьянин, торжествуя
ух ты — опять «0» и все растает — и снег и сосульки и лед на пруду(((
ну что же…раз такой + на термометре то пойду копать грядку в теплице)))
погода радует!
Такая холодюга и в выходные и сегодня…неужели тепло всё же придет?
Вот это сегодня завернуло…сантиметров 20 выпало снега
Хорошая весна, жалко, что гулять нельзя((
Очень хочется тепла и солнечной погоды.
Всё! Не могу больше ждать — мне рассаду надо выставлять в теплицу — когда же будет тепло?
Ветрище был, кошмааар
Ура, тепло идет
Ура, тепло приближается