Поезд насмерть сбил мужчину в Коврове

Поезд сбил мужчину, шедшего по железной дороге в Коврове. По одной из версий, тот был в наушниках. На сигналы, подаваемые машинистом поезда, не реагировал. Трагедия произошла 17 июля в 7 вечера. Пострадавший погиб. Обстоятельства случившегося выясняет транспортный Следком.

Трагедия произошла на 258 км Горьковской железной дороги

— Машинист предотвратить наезд не смог: тормозной путь поезда превышал расстояние до травмированного. Приволжским следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте – пояснили «Призыву» в Следственно управлении.

По словам сотрудникам Следкома, основными причинами несчастных случаев на железной дороге среди молодежи являются прогулки вдоль железнодорожного полотна или его переход в неположенном месте. А также использование смартфонов и плееров при нахождении на путях. Подростки халатно относятся к своей безопасности, рядом с железной дорогой они могут играть в гаджетах или делать селфи.

Месяц назад «Призыв» рассказывал о другом трагическом происшествии: поезд сбил 17-летнего подростка в Вязниковском районе.

Татьяна Данилова

Фото trainpix.org