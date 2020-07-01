Поджог — одна из вероятных причин пожара в Доме культуры Гусь-Хрустального

Названа предварительная причина пожара в Доме культуры в Гусь-Хрустальном. Это мог быть поджог. При этом, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, огонь предположительно занесли сразу в нескольких точках здания. Сообщение о возгорании поступило в 21.16. Пожарно-спасательные подразделения прибыли оперативно. Но имел место поздний вызов, поэтому огонь уже распространился на значительной площади. В 23.20 пожар был локализован, открытое горение ликвидировано в 3 часа. Проливка здания идет до сих пор. Общая площадь пожара составила 2400 квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших.

Огонь мог быть занесен сразу в нескольких точках здания.

Известно, что здание Дома культуры в Гусь-Хрустальном было построено в 1930 году, а в 2019-м в нем отремонтировали кровлю по госпрограмме «Развитие культуры». Ранее «Призыв» сообщал о пожаре в театре драмы во Владимире. Там тоже в последние годы проходили ремонтные работы. Причиненный ущерб еще предстоит установить. Полностью выгорели фойе, сцена и зрительный зал.

Елена Пляскина

Фото и видео ГУ МЧС России по Владимирской области