Почему жители Владимира берут потребительские кредиты?

Мы попросили жителей Владимира рассказать о своем кредитном опыте и попытались понять, в каких случаях они шли в банк за деньгами и не ли жалеют ли об этом.

Если не можешь позволить себе крупные покупки

Алексей брал потребительские кредиты на покупку бытовой техники, телефонов, на шубу супруге, на ремонт и на автомобиль. Кредит для него — это единственный доступный способ делать крупные покупки, так как копить деньги не получается.

Трезвый расчет

Олег за последние годы неоднократно покупал дорогую технику (фотоаппарат, телевизор, планшет, айфон).

Предварительно тщательно рассчитывал свой бюджет. Например, даже если у Олега была полная сумма на покупку техники, он брал потребительский кредит, чтобы не остаться без денег в случае непредвиденных обстоятельств.

Новые возможности

Елена брала в своей жизни два кредита: первый на дистанционные курсы по smm, второй — на айфон. Один уже погашен, другой выплачивается. Накопить на такие приобретения не хватает силы воли.

Благодаря обучению Елена нашла себе клиентов и стала вести их соцсети, стала получать дополнительный заработок.

Здесь и сейчас

Иван брал несколько небольших кредитов до 100 тысяч рублей. На учебу, лечение, путешествия, мебель, дорогую технику вроде крутого игрового ноутбука — в общем, на все самое важное. Плюс пользуется кредитной картой с лимитом в 90 тысяч.

Кредиты всегда закрывал досрочно за два-три месяца, при этом тратил деньги на полезные и нужные вещи, на которые не мог накопить, а не на сиюминутные удовольствия. Кредиты помогли реализовать то, к чему при обычных обстоятельствах Иван шел бы крайне долго, научили его быть более дисциплинированным, правильно планировать свой бюджет.

Чтобы не выбирать, что купить

Ольга выбирала между застекленным балконом и ноутбуком.

У ее семьи были деньги либо на остекление балкона, либо на новый хороший ноутбук. Потребительский кредит помог им улучшить свою жизнь, к тому же семья постаралась его досрочно погасить.

Потребительские кредиты стали еще доступнее

В начале июля ПАО «Сбербанк» представил масштабное обновление мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»(6+). Теперь в приложении можно ознакомиться с лимитами по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал.

Напомним, в конце июня Сбербанк снизил процентные ставки на три кредитных продукта банка: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя.

С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.

Фото: zanmsk.ru