Почему Достоевский не любил Владимир?

Федор Михайлович Достоевский трижды посещал Владимир с краткими визитами. И эти эпизоды из жизни великого русского писателя связаны с его первой супругой и характеризуют его личность, к сожалению, не с лучшей стороны. Впервые Достоевский попал в наш город в августе 1859 года, когда возвращался из Сибири. В течение десяти лет он отбывал там ссылку за активное участие в революционном кружке М.В. Петрашевского. Четыре года провел Достоевский в тяжелых условиях каторги, а затем служил в Семипалатинске рядовым линейного батальона. В 1859 году получил разрешение поселиться в Твери.

Друг важнее жены

Возвращался Достоевский из Сибири не один, а с первой своей женой Марией Дмитриевной, урожденной Констант, по первому мужу Исаевой, и ее маленьким сыном. Познакомились они в Семипалатинске, где 29-летняя супруга чиновника по особым поручениям при начальнике таможенного округа приветила ссыльного из северной столицы и даже ввела его в «общество». «Блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная… Она была начитана, довольно образована, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна». Федор Михайлович, по утверждению его биографов, испытал первую любовь.

Роман оказался весьма бурным. Через три месяца скончался супруг Марии Дмитриевны, и Федор Михайлович сразу предложил супружество. Перед ним стала открываться петербургская перспектива, нашлись его заступники перед императором, и Мария Дмитриевна решилась. Их венчание состоялось 6 февраля 1857 года в Кузнецке, и Достоевский повез свою супругу, пасынка Павла и все их пожитки в Тверь.

В Москву заезжать было запрещено, надо было добираться в объезд. Доехав до Нижнего Новгорода, Федор Михайлович решил непременно повидаться с бывшим товарищем по солдатской службе. Оставив семью в гостинице Нижнего Новгорода и предложив им осмотреть знаменитую Макарьевскую ярмарку, он сам, на перекладных, рванул во Владимир.

«Во Владимире видел Хоментовского; он там начальником провиантской комиссии. Человек превосходнейший… Был у нас, рассказывал свои приключения за границей, и рассказывал прекрасно… Много с ним говорил и много любопытного переговорили. Наконец тронулись из Владимира», — сообщал он позднее из Твери в письме к А.И. Гейбовичу, своему бывшему ротному командиру в Семипалатинске.

Провинциальная дворяночка Мария Дмитриевна к образу жизни модного писателя оказывается совершенно не готовой и не приспособленной. Достоевский очень быстро начинает тяготиться её.

Библиографы писателя прямо обвиняют «первую г-жу Достоевскую» в том, что она не интересовалась творчеством супруга и не родила ему детей.

«Личная жизнь писателя требовала большого напряжения. Мария Дмитриевна не выдержала холодного и гнилого климата столицы и вынуждена была вернуться в Тверь… С этого момента их совместная жизнь нарушилась, они лишь изредка имеют подобие общего дома, а чаще всего проживают на разных квартирах, в разных городах».

На лечение во Владимир

Второй раз Достоевский посетил наш город в конце мая 1863 года. «Перед отъездом за границу перевозит больную М. Д. Достоевскую из Петербурга, климат которого ей, из-за обострения туберкулеза, был противопоказан, во Владимир», — сообщает «Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского». Почему же во Владимир? Скорее всего, из экономии. Судя по письмам Достоевского к родственникам, особенных денег на лечение он ей не оставил, обещал присылать из-за границы. И с женой во Владимире надолго не остался и обустроиться ей в незнакомом городе, по-видимому, не помогал: судя по летописи жизни, 16 мая он еще был в Петербурге, а 27 мая уже вернулся туда.

Зато в Париже его ждала роковая женщина — Аполлинария Суслова. Но сильнее Аполлинарии Достоевского в Европе покоряет новая страсть — рулетка. Один раз он даже крупно выигрывает и посылает сестре Марии Дмитриевны некую сумму для ее нужд. Однако едва ли не через неделю проигрывается и требует 100 рублей обратно, при этом беспокоясь, что умирающей теперь не хватит на докторов, и прося невестку выслать той денег из своих, «если они у вас просто лежат». За 4 с половиной месяца, судя по той же Летописи, Достоевский написал жене всего один раз.

Умирающая жена в объятиях соперника

В октябре 1863 года вконец проигравшийся Достоевский занимает у Сусловой деньги на обратный путь и возвращается на родину. Сразу же он едет во Владимир и находит там Марию Дмитриевну в очень плохом состоянии. Он решает немедленно забрать ее в Москву. Доктор считает этот переезд опасным: от тряски может быть кровотечение, у больной лихорадка, она и так чуть жива. «Однако, — пишет Достоевский брату, — по некоторым крайним обстоятельствам, другие причины так настоятельны, что оставаться во Владимире никак нельзя…»

Позднее дочь Достоевского, со слов матери, пишет, что во Владимире Федор Михайлович застал своего бывшего соперника Вергунова. Когда-то они оба сватались к Марии Дмитриевне, вдове чиновника Исаева. Оскорбленная неверностью мужа, больная и истеричная женщина, скорее всего, написала бывшему возлюбленному, и тот прикатил из Сибири к любимой.

Вероятно, во Владимире вышел скандал с оглаской, и хозяева потребовали от аморальной жилички срочно очистить квартиру.

11 ноября Достоевские были уже в Москве. 15 апреля следующего года Мария Дмитриевна умерла. Над еще не остывшим телом Федор Михайлович записал в рабочей тетради: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?».

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: goodfon.ru