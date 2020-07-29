По факту пожара в театре драмы возбуждено уголовное дело

По факту пожара во Владимирском областном театре драмы возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ «уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности». Сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего пожара, сообщает пресс-служба ведомства.

Наказание по указанной статье варьируется от штрафа до реального срока.

Пожар произошел вечером 29 июня. Выгорело 500 квадратных метров. Пострадали зрительный зал, сцена и частично фойе. Предварительно причиной посчитали возгорание, возникшее при проведении электротехнических работ. Имело место позднее сообщение в пожарную охрану. Двое рабочих пытались потушить возгорание своими силами. В итоге один из них, 53-летний мужчина, получил ожоги и был госпитализирован.

Сейчас репетиции спектаклей идут на других площадках. Спектакли теперь можно увидеть и летних сценах в Суздале. Что станет с помещением театра и что ждет трупу, в эксклюзивном интервью главному редактору «Призыва» рассказал директор театр Борис Гунин. Посмотреть его можно здесь.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»