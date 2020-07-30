Платная трасса будет пересекаться с М-7 «Волга», гусевской и муромской дорогами

Скоростная магистраль М-12 «Москва — Казань» будет пересекаться, как минимум, с тремя дорогами, проходящими по территории Владимирской области: федеральной трассой М-7 «Волга», «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» и «Муром – М-7 «Волга». Три (второй, третий и четвертый этап строительства трассы) из восьми участков пройдут по землям региона. Все они выставлены на торги на портале госзакупок. Дата определения подрядчиков — 28 августа. Специалисты «Автодора» предварительно рассчитали стоимость, километраж, число развязок и мостов для каждого этапа.

Наиболее затратный этап строительства, затрагивающий наш регион, — четвертый. На него потратят около 80 миллионов рублей. Это самый продолжительный участок, но при этом число мостов и развязок меньше, чем у прилегающих (см. в таблице).

Платную трассу Москва — Казань хотят запустить уже в 2024 году.

Никаких схем прохождения трассы в открытых материалах торгов нет. Группа активистов из Собинского и Судогодского районов, не согласных со строительством платной магистрали, видели только отдельные куски проекта. И то до последних корректировок, о которых было заявлено на июльских встречах представителей «Автодора» и администрации региона. Районные и областные власти обещали выставить проекты на официальных сайтах, но пока их нет.

Платная магистраль пройдет по лесополосе, вдоль Южного обхода и затронет ряд деревень и дачных товариществ. Согласно контрактам она будет освещена и огорожена по всей длине. Вблизи населенных пунктов обещают установить шумозащитные экраны.

Предполагается, что на каждый этап будут определены крупные подрядчики, которые смогут заключать контракты на субподряд по отдельным видам строительных работ. О последних обсуждениях платной трассы «Призыв» сообщал здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»