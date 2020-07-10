Первый велошеринг заработает во Владимире

Прокат велосипедов откроется 12 июля

Первый сервис по прокату велосипедов — велошеринг — заработает во Владимире. Проект стартует в воскресенье, 12 июля, на Театральной площади у Музея хрусталя. Начало в 12.00. Одновременно с этим в областной столице откроются сразу 27 первых парковок велошеринга, расположенных в центральной части города и Восточном районе. Пока для проката будут доступны около 150 велосипедов, сообщил Егор Даниленко, руководитель компании, организующей велошеринг. В перспективе их число увеличится до 300, а число парковок  вырастет до 70.

В следующем сезоне компания намерена сдавать напрокат не только велосипеды, но и электросамокаты.

Чтобы взять велосипед напрокат, нужно сканировать QR-код, имеющийся на велосипедах, скачать соответствующее приложение, зарегистрироваться на нём и привязать платежную карту. Пока оплачивать прокат велосипеда можно будет только поминутно. Одна минута будет стоить 2 рубля.

После использования велосипеда припарковать его можно в любой точке города, указанной в приложении.

Ранее  «Призыв» сообщал, что новая зона отдыха с велодорожками появится в скором времени на улице Соколова-Соколенка в микрорайоне Доброе.

Ольга Ефремова 

Фото Юлии Денисовой 

 

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Обсуждение 2

  • Полина:
    10.07.2020 в 16:00

    Хорошая идея, когда хочется прокатиться все семьей

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  • Req:
    10.07.2020 в 16:05

    150 рублей = взять велик на сутки в Москве от ВТБ.

    Что делают во Владимире? 2 рубля = 1 минута. Это 1440 минут в сутки, значит 2280 рублей.

    Коротко о том, как во Владимире наживаются на жителях.

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