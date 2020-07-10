Первый велошеринг заработает во Владимире

Первый сервис по прокату велосипедов — велошеринг — заработает во Владимире. Проект стартует в воскресенье, 12 июля, на Театральной площади у Музея хрусталя. Начало в 12.00. Одновременно с этим в областной столице откроются сразу 27 первых парковок велошеринга, расположенных в центральной части города и Восточном районе. Пока для проката будут доступны около 150 велосипедов, сообщил Егор Даниленко, руководитель компании, организующей велошеринг. В перспективе их число увеличится до 300, а число парковок вырастет до 70.
В следующем сезоне компания намерена сдавать напрокат не только велосипеды, но и электросамокаты.
Чтобы взять велосипед напрокат, нужно сканировать QR-код, имеющийся на велосипедах, скачать соответствующее приложение, зарегистрироваться на нём и привязать платежную карту. Пока оплачивать прокат велосипеда можно будет только поминутно. Одна минута будет стоить 2 рубля.
После использования велосипеда припарковать его можно в любой точке города, указанной в приложении.
Ранее «Призыв» сообщал, что новая зона отдыха с велодорожками появится в скором времени на улице Соколова-Соколенка в микрорайоне Доброе.
Ольга Ефремова
Фото Юлии Денисовой
Обсуждение 2
Хорошая идея, когда хочется прокатиться все семьей
150 рублей = взять велик на сутки в Москве от ВТБ.
Что делают во Владимире? 2 рубля = 1 минута. Это 1440 минут в сутки, значит 2280 рублей.
Коротко о том, как во Владимире наживаются на жителях.