Первый велошеринг заработает во Владимире

Первый сервис по прокату велосипедов — велошеринг — заработает во Владимире. Проект стартует в воскресенье, 12 июля, на Театральной площади у Музея хрусталя. Начало в 12.00. Одновременно с этим в областной столице откроются сразу 27 первых парковок велошеринга, расположенных в центральной части города и Восточном районе. Пока для проката будут доступны около 150 велосипедов, сообщил Егор Даниленко, руководитель компании, организующей велошеринг. В перспективе их число увеличится до 300, а число парковок вырастет до 70.

В следующем сезоне компания намерена сдавать напрокат не только велосипеды, но и электросамокаты.

Чтобы взять велосипед напрокат, нужно сканировать QR-код, имеющийся на велосипедах, скачать соответствующее приложение, зарегистрироваться на нём и привязать платежную карту. Пока оплачивать прокат велосипеда можно будет только поминутно. Одна минута будет стоить 2 рубля.

После использования велосипеда припарковать его можно в любой точке города, указанной в приложении.

Ранее «Призыв» сообщал, что новая зона отдыха с велодорожками появится в скором времени на улице Соколова-Соколенка в микрорайоне Доброе.

Ольга Ефремова

Фото Юлии Денисовой