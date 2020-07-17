Первый фестиваль уличных театров с размахом пройдет в Суздале

Первый фестиваль уличных театров пройдет в Суздале. Яркое событие, которое, по заверению организаторов, пройдет с размахом, запланировано на 15 августа. Артисты уличных театров со всей страны покажут постановки и импровизации в разных жанрах: музыкальный театр, буффонада, драма, кукольный театр и другие. Действо развернется сразу на нескольких площадках.

— Площадки разные, но все они будут сосредоточены рядом с Торговыми рядами. Гостям фестиваля будет удобно передвигаться с одной на другую. Заявок на участие уже подано много. Приедут артисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Белгорода. Постепенно на страницах нашей группы мы будем знакомить с участниками, — рассказала о предстоящем фестивале один из его организаторов Полина Вахотина.

Расписание мероприятия с локациями и временем появится через 2 недели.

Идея проведения фестиваля уличных театров возникла еще зимой. В марте организаторы планировали начать подготовку, однако в планы вмешалась пандемия.

— Несмотря на то, что подготовку к фестивалю проводим в кратчайшие сроки, можем с уверенностью заявить, что мероприятие будет очень зрелищным, ярким, — заверила Полина Вахотина. — Проведем его на хорошем уровне. Конечно, очень рассчитываем на помощь. Она бы нам сейчас очень пригодилась. Помощь может быть самой разной. Если кто-то готов, пишите в нашу группу.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за пандемии коронавируса День огурца в Суздале решено отложить. Юбилейные торжества перенесли на следующий год.

Ольга Ефремова

Фото группы «Первый Фестиваль уличных театров в Суздале»