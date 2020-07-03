Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил правоту Владимирского УФАС России

Первым арбитражным апелляционным судом отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород» на решение Арбитражного суда Владимирской области о признании незаконными решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области.

Решением Комиссии Владимирского УФАС России реклама, размещенная 16 мая 2019г. у входа в аптечный пункт – Аптека «Озерки» по адресу: г. Владимир, ул. Егорова, д.8 следующего содержания: «Озерки» Аптечная сеть №1 * В Санкт-Петербурге по данным аналитической компании «RNC Pharma», признана ненадлежащей и нарушающей п.1 ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе». По результатам рассмотрения дела ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород» выдано предписание о прекращении нарушения требований законодательства о рекламе.

Судами обеих инстанций отмечено, что содержащееся в спорной рекламе утверждение о том, что именно аптеки «Озерки» являются Аптечной сетью №1, не основан на проведенном исследовании и объективных данных. Тем самым, общее восприятие рекламы вводит потребителей рекламы в заблуждение, поскольку в спорной рекламе приводятся не обладающие достоверностью сведения о превосходстве аптек «Озерки».