Первая пешеходная улица появится в Муроме

В скором времени в Муроме появится первая пешеходная улица. Ее строительство сейчас идет полным ходом. Новая зона отдыха уже обретает свои очертания. Масштабные работы ведутся на участке улицы Советской — между улицами Первомайской и Ленина. Согласно проекту там уложат брусчатку, оборудуют освещение. На территории появится небольшой сквер с фонтаном. Согласно данным сайта госзакупок он обойдется в 1,4 миллиона рублей. Рядом установят удобные скамейки и разобьют зеленые зоны.

Проект пешеходной улицы в Муроме был презентован еще в 2014 году.

Свое видение предложил владимирский архитектор Владимир Петров. Его проект предусматривает и место для размещения ремесленников. Отдельное внимание власти города обратили на восстановление зданий, расположенных на этой улице. Новые же здания будут стилизовать, чтобы подчеркнуть облик купеческого города.

Работы по созданию пешеходной зоны стали еще одним этапом реконструкции исторического центра Мурома.

— Мы сделали рыночную часть, сейчас занимаемся пешеходной улицей. После этого приступим к благоустройству территории между двумя этими объектами. Весь этот квартал будет красивым и достойным нашего любимого Мурома, — цитирует портал «Муром24.рф» главу округа Евгения Рычкова.

Ранее «Призыв» сообщал, что старую часть парка 50-летия Советской власти в Муроме открыли после глобальной реконструкции.

Ольга Ефремова

Фото: «Муром24.рф»