Первая пешеходная улица появится в Муроме

Идут работы по обустройству

В скором времени в Муроме появится первая пешеходная улица. Ее строительство сейчас идет полным ходом. Новая зона отдыха уже обретает свои очертания. Масштабные работы ведутся на участке улицы Советской — между улицами Первомайской и Ленина. Согласно проекту там уложат брусчатку, оборудуют освещение. На территории появится небольшой сквер с фонтаном. Согласно данным сайта госзакупок он обойдется в 1,4 миллиона рублей. Рядом установят удобные скамейки и разобьют зеленые зоны.

Фото с личной страницы Евгения Рычкова в социальной сети «ВКонтакте»

Проект пешеходной улицы в Муроме был презентован еще в 2014 году.

Свое видение предложил владимирский архитектор Владимир Петров. Его проект предусматривает и место для размещения ремесленников. Отдельное внимание власти города обратили на восстановление зданий, расположенных на этой улице. Новые же здания будут стилизовать, чтобы подчеркнуть облик купеческого города.

Фото с сайта евгенийрычков.рф

Работы по созданию пешеходной зоны стали еще одним этапом реконструкции исторического центра Мурома.

Мы сделали рыночную часть, сейчас занимаемся пешеходной улицей. После этого приступим к благоустройству территории между двумя этими объектами. Весь этот квартал будет красивым и достойным нашего любимого Мурома, — цитирует портал «Муром24.рф» главу округа Евгения Рычкова.

Ранее «Призыв» сообщал, что старую часть парка 50-летия Советской власти в Муроме открыли после глобальной реконструкции.

Ольга Ефремова 

Фото: «Муром24.рф»

 

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