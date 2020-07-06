Переход Суворова через Альпы изобразили на остановке в Суздальском районе

На остановке общественного транспорта изобразили переход Суворова через Альпы. Рисунок появился в селе Кистыш Суздальского района. Оно считается родовым имением великого полководца. За заслуги перед царём и Отечеством Петр I подарил Кистыш деду Александра Суворова — генеральному писарю Лейб-гвардии Семеновского и Преображенского полков Ивану Григорьевичу Суворову. Теперь на въезде в село всех встречает портрет Александра Васильевича Суворова с подписью «Добро пожаловать».

Сын Ивана Суворова Василий, отец будущего полководца, в 1705 году построил в селе деревянный храм во имя святителя Василия Великого.

В центре композиции — фрагмент легендарного швейцарского похода полководца. А с другой стороны величественная птица на фоне гор желает всем «Счастливого пути».

— Я расписал остановку общественного транспорта, потому что меня попросили. Я предложил дизайн. Работа шла, как по маслу. Трудился с 13 до 22 часов несколько дней. Местные жители очень радостно восприняли такие перемены, — рассказал «Призыву» автор работы Иван Нечаев. — Изобразил на остановке три фрагмента: самого Суворова, хищную птицу (для меня это аналог суздальского сокола) и самый известный эпизод из жизни полководца — переход через Альпы.

Макет росписи Иван согласовал с представителями Российского военно-исторического общества и Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса Суворова». Именно эта инициативная группа воссоздает в Суздальском районе комплекс великого полководца.

В центре композиции — памятник Александру Суворову. Его планировали открыть 18 мая — в день смерти полководца. Но из-за коронавируса торжества пришлось перенести. Подробнее о новом комплексе «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото Марины Даниловой