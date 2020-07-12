Переболевших COVID-19 призывают сдать плазму крови 

Областная станция переливания крови начала принимать доноров, перенесших коронавирусную инфекцию. Плазму крови, которая будет использоваться для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19, уже сдал один из сотрудников Судогодской центральной районной больницы. «Добровольцы сейчас очень востребованы. Один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов», — сообщил главный врач областной станции переливания крови Дмитрий Находкин.

– Владимирские доктора, переболевшие COVID-19, первыми осознали актуальность акции по сдаче иммунной плазмы. Уже достигнута договоренность об участии в донорской акции с другими медработниками региона. Большое им за это спасибо. Свою лепту по спасению человеческих жизней могут внести и сами пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией и хорошо себя чувствуют. Приглашаем их посетить областную станцию переливания крови и поделиться плазмой, – обратился к жителям региона Дмитрий Находкин.

Подобный метод иммунизации может спасти жизни десяткам пациентам.

Донорам следует обращаться на областную станцию переливания крови по телефону (4922) 53-71-00 (с 13.00 до 15.00) или по электронной почте: oblstkrov@clients.vinfo.ru

Переливание крови при лечении некоторых инфекционных заболеваний не является новой методикой. Введение иммунной плазмы другим заболевшим COVID-19 называется пассивной иммунизацией, разъясняет облздрав. Такая плазма уже содержит антитела, которые борются с коронавирусом. Примерно в 40 процентах случаев это дает положительный результат.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции первыми переливания донорской плазмы пациентам с СOVID-19 стали проводить китайские медики. Затем эту методику начали использовать в других странах, включая Россию.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в знак благодарности медицинским работникам во владимирских Палатах открылась новая выставка.

Ольга Ефремова

Фото департамента здравоохранения Владимирской области