Пенсионерка-инвалид дождалась ремонта ветхого жилья

Эксперты областного Общероссийского народного фронта добились ремонта ветхого жилья для жительницы поселка имени Воровского Судогодского района. Зоя Медведева — инвалид II группы. Бабушка проживает в квартире частного дома, оформленной по соцнайму от стекольного завода, который давно уже разорился. Жильё пенсионерки пришло в негодность: кровля протекала, стены и пол начали гнить, подоконники и оконные рамы разрушались. Заниматься проблемой Зои Медведевой местные чиновники не спешили. Администрация Мошковского сельского поселения утверждала, что дом и земля эти являются бесхозными. Они не были переданы в муниципальную собственность, поэтому финансирование якобы не предусмотрено.

Общественники подключили к решению вопроса прокуратуру.

— Квартира, в которой проживает Медведева, относится к жилищному фонду социального использования и при ликвидации ОАО «Стеклозавод имени Воровского» в силу статьи 132 федерального законодательства № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» подлежала передаче в муниципальную собственность без каких-либо дополнительных условий. Невыполнение конкурсным управляющим стеклозавода данных требований закона не может повлечь за собой нарушение конституционных прав Зои Медведевой на жилище, – сообщается в официальном ответе прокуратуры.

Районным прокурором уже вынесено представление главе администрации Мошковского сельского поселения, которое здесь поспешили исполнить. Чиновники уже собирают документы для оформления права муниципальной собственности на данную квартиру. План ремонтных работ сформирован и согласован с прокуратурой. В первую очередь в доме должны починить кровлю. Материалы уже закуплены.

— Также к заявительнице уже приезжали землемеры, которые начали процедуру по межеванию земли, чтобы оформить ее в собственность. Еще один приятный бонус для Зои Григорьевны — компенсация расходов на покупку дров за предыдущие три года. По закону она должна была получать их совершенно бесплатно, – рассказала эксперт регионального штаба ОНФ во Владимирской области Нина Лобановская.

Ранее «Призыв» сообщал, что сильный пожар оставил без жилья одиннадцать человек из поселка Золотково Гусь-Хрустального района.

Татьяна Данилова

Фото регионального штаба ОНФ во Владимирской области