Пациент сам может назначить себе КТ и МРТ!

Мы каждый день видим новости о COVID-19, обсуждаем статистику пандемии, словно сводки с передовой. Но другие болезни никуда не исчезли. И многим пациентам по-прежнему нужна срочная или плановая медицинская помощь, а также медицинские исследования (МРТ, КТ, УЗИ), помогающие определить тактику дальнейшего лечения. Если врач в тупике, если сомневается в диагнозе, то магнитно-резонансная томография и компьютерная томография способны выявить причину плохого самочувствия пациента и даже спасти ему жизнь! Вместе с директором Областного диагностического центра Аллой Силкиной мы обсудили возможности КТ и МРТ, поговорили о противопоказаниях. «Призыв» также узнал, может ли пациент сам себе назначить эти исследования, и в какой центр обратиться, чтобы получить точный результат?

Все больницы возобновили прием!

— В условиях пандемии какие категории пациентов сейчас находятся в сложном положении? Кому срочно необходима диагностика? И можно ли обращаться за ней в медицинские организации?

— Что касается нашего Областного диагностического центра, мы ни на день не прекращали свой прием. Мы ждали и ждем пациентов на любое исследование — МРТ, КТ и УЗИ. Да, сегодня самое востребованное исследование — КТ легких. Но в первую очередь к нам всегда обращались пациенты с онкологией, плюс с некоторыми неврологическими проблемами (сосуды, голова, спина).

Увы, весной плановые приемы из-за эпидемии коронавируса приостановили, врачи не выписывали назначения на медицинские исследования. Пациенты сидели дома и терпели боль, или теряли драгоценное время, откладывая свое лечение, и это печально.

Сейчас больницы и поликлиники возобновили свой прием! Но людям об этом официально никто не объявил, многие про это не знают либо боятся идти на прием, чтобы не заразиться коронавирусом. Недавно разговаривали с коллегами из областного онкологического диспансера: у них всегда жуткие очереди, а сейчас пустой диспансер, очередей нет, на прием к врачу можно быстро записаться и попасть. И так во всех поликлиниках! Но пациенты чего-то ждут, медлят. Прием открыт, можно и нужно идти лечиться, просто не забывать про средства индивидуальной защиты!

— Почему доктора сейчас все чаще отправляют на КТ и МРТ, не доверяя, например, рентгену, маммографии, УЗИ. В чем преимущество КТ и МРТ?

— Я не считаю, что важны только КТ и МРТ, а другие исследования уже не в приоритете. Дело в том, что у каждой патологии, у каждой анатомической зоны есть свой метод диагностики. И мы всегда говорим, чем лучше и правильнее подобран конкретный метод, тем лучшую информацию на выходе получит пациент. Например, если говорить о проблемах с щитовидной железой, то УЗИ – это первое, с чего надо начать, не надо сразу бежать на КТ и МРТ.

Рентген – это малоинформативный метод исследования, дает небольшую лучевую нагрузку, но он подходит для каких-то ежегодных осмотров. Но если пациент хочет получить большое количество информации, у него есть показания к исследованию, то, конечно, надо ориентироваться на КТ или МРТ.

— Были ли случаи в вашей практике, когда своевременно проведенное исследование буквально спасало жизни?

— За последние три месяца трудно вспомнить что-то конкретное, потому что все стерлось, хоть бы кто спросил про что-то другое, кроме компьютерной томографии легких. Мы теперь в сутки делаем только по 50-60 КТ легких!

В целом в нашей практике примеров достаточно, когда с помощью МРТ или КТ удалось спасти жизнь.

К сожалению, пациенты часто ходят по кругу: врач пытается сэкономить их деньги, назначает лечение, исходя только из своего опыта. В итоге пациента лечат, а положительной динамики все нет. Он теряет время, а в случаях с онкологией потеря времени смертельно опасна.

У нас был случай: в центр обратился мужчина, который приехал к нам на инвалидной коляске. С ногами у него было все очень плохо, он не мог ходить, стоять. Врачи подозревали проблемы с костями и даже рак. В итоге мы проверили его сосуды. Оказалось, проблема в них, и на КТ это было прекрасно видно. Мужчину госпитализировали, провели операцию на сосудах, он встал и пошел, вернулся к полноценной жизни.

Была женщина, которая обратилась к нам с проблемой в толстом кишечнике. Мы обследовали, нашли там опухоль. Она быстро попала на операцию в Нижний Новгород, сейчас в Подольске проходит химиотерапию. У нее хорошие прогнозы, мы за нее очень рады.

Увы, есть и печальные случаи. Недавно к нам приехала молодая семья из Коврова, им по 30 с небольшим лет. Мужчина болел 3 месяца (у него «стреляло» в ногу, были проблемы с поясницей). Его усиленно лечили, а ему лучше не становилось. Ему постоянно назначали какие-то уколы, таблетки и капельницы, но ничего не помогало. К нам он пришел уже в отчаянии после очередной консультации у невролога, и мы начали искать причину.

И нашли ее в течение 2 недель, проведя ряд исследований. У него оказался рак лимфатической системы. Операция ему не показана, только химиотерапия. Мужчина потерял драгоценные три месяца.

О безопасности КТ, МРТ и противопоказаниях

Магнитно-резонансная томография — это сканирование тела человека при помощи магнитного поля, в которое помещают человека. МРТ лучше показывает мягкие ткани, его используют для выявления опухолей, исследования головного мозга, позвоночника, суставов, малого таза. МРТ – процедура совершенно безопасная, ее можно проводить столько раз, сколько нужно, если нет противопоказаний. Они могут быть абсолютными и относительными.

Абсолютные противопоказания: электронные устройства (кардиостимулятор, слуховой аппарат, инсулиновая помпа), которые находятся внутри тела. Попадая в магнитное поле, они моментально выходят из строя. Если это кардиостимулятор, то исход один — летальный. Если ломается слуховой аппарат, инсулиновая помпа, то нужна будет новая операция, чтобы их перезапустить или заменить. Если на сосудах установлены клипсы и стенты из металла, то они могут сдвинуться и спровоцировать кровотечение и прочие большие неприятности.

Относительных противопоказаний несколько. Во-первых, большой вес: томографы выдерживают 150 — 200 кг. Во-вторых, если пациент не может задержать дыхание на 10 секунд, то смысла делать исследование брюшной полости нет, картинка будет смазана. В-третьих, если в зоне интереса находится металлоконструкция: здесь нет ничего опасного для жизни, просто врач не увидит эту зону. Например, если вам нужно исследовать левое колено, а там установлена спица, сканирование ничего не определит.

Компьютерная томография – метод, основанный на рентгеновском излучении.

Его используют для диагностики травм, переломов, болезней костей, суставов, оценки состояния коронарных сосудов, выявления инсульта, патологий брюшной полости и грудной клетки. КТ — метод в больше степени неотложной, экстренной диагностики, МРТ чаще используют в амбулаторной практике.

И хотя КТ, как и классический рентген, дает лучевую нагрузку на организм, информативность его в разы выше. Максимально допустимая лучевая нагрузка для здорового человека – 5 мЗв. В центре исследования проходят от 1,5 мЗв, например, КТ легких – 3 мЗв.

По КТ одно-единственное противопоказание – беременность в любом триместре. И в этом случае о целесообразности КТ решает консилиум врачей, назначает его строго по жизненным показаниям.

Врач, который направляет на КТ, исходит из целесообразности, рисков и течения заболевания. Если делают КТ в динамике, например, для онкобольного или больного коронавирусом, то мы понимаем, что исследование помогает определить тактику лечения, это гораздо важнее лучевой нагрузки, которую пациент может в итоге получить.

Пациент может сам себе назначить не только МРТ, но и КТ, если он, например, стукнулся головой, у него была травма. С помощью КТ можно увидеть, есть ли трещина в черепе, было ли кровоизлияние. Сейчас большинство пациентов самостоятельно решает пройти КТ легких, потому что врачи на него не направляют, а только КТ может увидеть пневмонию, особенно на начальных этапах, как осложнение от COVID-19.

Но если приходят люди и просят сделать, например, КТ брюшной полости, потому что у них что-то болит и колет, то в центре их перенаправляют на УЗИ, где врач определяет, в чем потенциально может быть проблема. И только если есть повод к дальнейшему, более точному исследованию, то делают КТ.

Всегда ли нужен контраст?

— Алла Владимировна, всегда ли нужен контраст, как определяется его необходимость? Есть ли риски для пациентов при его использовании?

— Если речь идет о подозрении на онкологическое заболевание, то контраст рекомендован в 99%. Если речь не об онкологии, то возможно сначала посмотреть без контраста, но тут уже окончательное решение за врачом-рентгенологом, который ведет исследование. Лечащий врач, направивший на исследование, может написать в направлении, что контраст необходим, мы можем не согласиться с ним в ходе проведения исследования.

Во время сканирования контрастное вещество попадает в орган, который нужно исследовать, и усиливает картину: «подсвечивает клетки» с более активным обменом веществ. Обычно это патологические клетки: всякого рода опухоли – места, где происходит наиболее активное деление клеток.

Врач-рентгенолог видит такие клетки и определяет: какого рода опухоль, как она располагается, как взаимодействует с соседними органами. Это очень нужная информация, которая помогает лечащему врачу выбрать дальнейшую тактику лечения.

Контраст – это лекарственное вещество, которое вводится внутривенно, оно должно выводиться, и это нагрузка на почки.

Если почки больные, то вещество задерживается в организме, наносит вред. У каждого человека, который идет на исследование с контрастом, мы просим результаты анализа креатинина. Если с анализами проблема, ищем варианты другого контрастного вещества, либо другой метод исследования, либо отправляем к врачу лечить почки.

— Есть ли какие-то особенности проведения обследования для пациентов с большим весом, для тех, кто боится замкнутого пространства?

— Если у вас большой вес, сразу же интересуйтесь, какой максимальный вес выдерживает аппарат: есть томографы, где возможен максимальный вес пациента до 150 кг, есть те, которые выдерживают 200 кг. Если человек очень боится, испытывает психологические проблемы в замкнутом пространстве, то родственникам разрешается присутствовать на исследовании: держать его за руку/ногу или стоять у головы и разговаривать с ним.

— Как реагируют дети? Как их удержать в аппарате МРТ, если исследование занимает много времени?

— И КТ и МРТ можно делать детям. Родитель может присутствовать на исследовании вместе с ребенком, поддерживать его, разговаривать с ним. Если ребенок не может вылежать положенное время, то его и родителей направляют на консультацию к врачу по вопросу медикаментозного сна.

Ищите точный томограф!

Выбирая МРТ-томограф, спрашивайте, какая у него мощность. От этого зависит точность исследования. Мощность магнитного поля измеряется в теслах.

МРТ-томографы бывают:

Низкопольные — от 0,1 до 0,5 Тл.

Среднепольные – от 0,5 до 1 Тл.

Высокопольные – от 1 до 2 Тл.

Сверхвысокопольные – от 2 Тл.

Если мощность аппарата менее 1 Тл (а такие встречаются в клиниках нашей области), то при исследовании возможны неинформативные снимки и, соответственно, ошибочные интерпретации.

Высокопольные томографы (1-2 Тл) позволяют проводить практически все исследования и сокращать при этом время, которое затрачивается непосредственно на сканирование тела. Самыми мощными аппаратами являются сверхвысокопольные (3 Тл), но специалисты уверены, что в области диагностики они обладают примерно теми же возможностями, что и высокопольные. Самый «оптимальный» аппарат — 1,5 Тл и выше.

Томографы бывают открытыми и закрытыми. Если мы говорим о КТ-томографах, то современные аппараты открытые. Через кольцо томографа проезжает специальный стол, на котором лежит пациент. Нет никакого замкнутого пространства.

Многие пациенты стремятся пройти МРТ-исследование на открытом томографе, он напоминает рентгеновский аппарат: пациент лежит на кушетке, а сканирование происходит с помощью прибора, расположенного над ним. Но это не самое верное решение, ведь напряженность открытого томографа обычно 0,2 — 0,35 Тл. Увы, точность такой диагностики оставляет желать лучшего.

Закрытые МРТ-томографы имеют форму цилиндра, и пациентам, которые боятся замкнутого пространства, они не подходят. Хотя новые модели таких МРТ-томографов правильнее отнести к полуоткрытому контору. В зависимости от зоны исследования, снаружи будет верхняя часть корпуса человека или нижняя.

Все дело в специалистах?

— А все же какова роль грамотного специалиста в проведении исследования?

— Исследование проводит рентгенолаборант, описывает доктор, и все это на правильном оборудовании. И я считаю, что их вклад по 33% от каждого. Должен быть хороший современный томограф, и это 1/3 успеха. На томографе должны быть правильно установлены программы и протоколы сканирования, это делает рентгенолаборант, и это еще 1/3 успеха. И если все сложилось, то врач-рентгенолог получает хорошую визуализацию, все необходимые данные и составляет профессиональное описание проблемы, выявляя причину заболевания, вот они оставшиеся 1/3 успеха.

— Сколько должен специалист уделить времени одному пациенту при КТ и МРТ? Какие исследования требуют максимальных временных затрат?

— Минимальное время исследования определяется совестью проводящего и политикой работы самой организации. Большинство тратит меньше, идет на компромисс между временем и качеством.

У нас высокая планка качества проведения томографии. Мы, например, тратим на МРТ головы 20 минут, на коленный сустав – 40 минут, на брюшную полость с контрастом — 1 час. Больше всего времени, а это 1,5 часа, тратится на МРТ молочных желез с имплантами. На МРТ брюшной полости нужен час, если добавить еще и почки, забрюшинное пространство, то 1 час 20 минут. МРТ четко отработана по длительности, там ставится несколько различных программ и последовательностей сканирования. Пока они не закончены, врач не имеет полной картины.

Что касается КТ, там время исследования не очень большое. В основном время тратится на укладку пациента, установку катетера внутривенно, подачу контраста. Томограф сканирует от 3 до 5 минут, сама процедура занимает 10-20 минут.

— На что обратить внимание при выборе центра? Как проверить, качественное исследование провели или нет?

— На этапе выбора диагностического центра можно поспрашивать знакомых, узнать их впечатление. Спрашивайте заранее у консультантов продолжительность исследования по времени. Если вам говорят, что, например, голову будут смотреть 10-12 минут, это значит, что не все программы на сканировании будут запущены.

Спрашивайте, как будет введен контраст. Контрастное усиление может вводиться разными способами: с помощью специального прибора — инжектора или руками лаборанта. В 10% из 100 возможно введение контраста с помощью лаборанта, в остальных 90% только болюсно через инжектор, который подключается к томографу и работает с ним синхронно. Болюс помогает поддерживать в кровеносном русле постоянную высокую скорость движения контраста, что руками сделать невозможно. Контраст в нужное время в нужном количестве попадает в исследуемый орган. И у нас на сайте мы объясняем, как правильно делать то или иное исследование, как должен быть введен контраст.

Если человек пришел на исследование с контрастом, а ему вводят контраст не тем способом, то контрастное вещество может просто не дойти до органа в нужное время. И никакой объективной картины не будет.

Обязательно пациенту должны озвучить нюансы подготовки к исследованию. Само заключение должно быть понятно человеку, что, как и зачем его смотрели, что нашли. И он может проконсультироваться бесплатно у нашего врача-рентгенолога после получения результата, и его лечащий врач может перезвонить и задать вопросы по итоговому заключению.

Доверять ли отзывам в Интернете? Пациенты очень эмоционально реагируют на то, что происходит вокруг исследования: как улыбнулись им, как договор заключили, сколько времени они провели в очереди. Для многих это считается более важным, чем сам процесс медицинского исследования. Пациент не может сам оценить качество полученной медицинской информации. И все эти отзывы – сложный предмет для оценки. А сервис сейчас у нас и наших коллег одинаковый. К счастью, мы все умеем быть вежливыми и пунктуальными, да, бывают шероховатости, но мы работаем сейчас в авральном режиме.

— Какова средняя цена качественного обследования? Должна ли насторожить дешевизна?

— Дешевизны в городе нет, у всех более-менее ровные цены. Коридор колебания цен на рынке не очень большой. У себя мы стараемся держать цены по нижней планке:

МРТ без контраста (обычно пациенты делают позвоночник, головной мозг) – 2 900 – 3 500 руб.

КТ без контраста – 2 900 – 3 500 руб.

Контраст – от 3 000 до 6 000 руб., все зависит от веса пациента, какой контрастный препарат используется и где. На МРТ контраст стоит дороже.

Есть просто дорогостоящие исследования, например, сосуды, большая зона исследования, тогда цена может доходить до 12 000 руб.

Елена Середина

На заглавном фото: врач-рентгенолог Областного диагностического центра Инна Дегтярёва