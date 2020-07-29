Патриарший сад снова открылся для прогулок

Патриарший сад во Владимире официально открыт с сегодняшнего дня. В 11 утра на территорию популярного туристического объекта зашли первые посетители. Фонтаны работают, дорожки и лавочки чистые, цветников стало еще больше, места для спокойных прогулок хватит всем. Муниципальное учреждение «Патриарший сад» относится к группе организаций дополнительного образования. Согласно указу губернатора им разрешено приступить к работе на этой неделе. Это стало возможным из-за снижения числа заболевших коронавирусом и в связи с переходом региона на второй этап снятия ограничений.

— На сегодня разрешены только индивидуальные прогулки. Групповых экскурсий не проводится, брачные церемонии не организуются. Работники сада старались все эти месяцы, чтобы удивить и порадовать наших жителей и туристов. Мы очень рады открытию, — говорит директор Патриаршего сада Инна Рычкова.

Стоимость входных билетов сохранена на уровне 2019 года.

Взрослый билет в утренние часы стоит 100 рублей, в выходные, праздники и после четырех часов дня — 150 рублей. Студентов и пенсионеров пускают за 50 рублей утром в будни и 100 рублей в остальное время. Школьникам всегда одна цена — 50 рублей.

Открывается сад в одиннадцать утра и работает до семи вечера. Массовые мероприятия, такие как фестивали и концерты, пока тоже запрещены на территории сада. На станции юннатов находится много интересных построек, цветников, арт-объектов и фигурок. Даже без экскурсий есть на что посмотреть.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире открылись парки и заработали аттракционы. А любимый многими веревочный парк переехал из «Добросельского» в Центральный парк культуры и отдыха.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»