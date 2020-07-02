Парковаться на дублере улицы Растопчина запретят

Припарковать свой автомобиль на дороге-дублере улицы Растопчина в микрорайоне Доброе областного центра теперь будет нельзя. Соответствующие знаки уже начали устанавливать на участке от дома № 37 до дома № 1д. Такие меры вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности на улице Растопчина, уточняют в мэрии.

Мест для остановки автомобилей все меньше.

Только вот автомобилистов такое решение городских властей вряд ли порадует. Парковочные места в областном центре в дефиците. Ранее «Призыв» сообщал, что теперь под запретом парковка на улице Мира, на дублёрах улицы Куйбышева и проспекта Строителей, на улицах Гастелло, Строителей и Куйбышева.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»