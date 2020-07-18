Отмена единого налога на вмененный доход: что придёт на смену?

С 1 января 2021 года для предпринимателей отменят единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Многие ведомства и организации — от Минфина до Системы торгово-промышленных палат России — настаивают на продлении ЕНВД, как минимум, ещё на год. Либо, учитывая ситуацию в экономике в связи с коронавирусом, просят предложить бизнесу аналогичный режим, не приводящий к росту налоговых отчислений. Тем не менее планы упразднения «вменёнки» пока в силе. ИФНС России по Октябрьскому району города Владимира предоставила «Призыву» информацию, какие варианты уплаты налогов предлагаются бизнесу с начала следующего года.

Система ЕНВД не будет применяться с 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:

упрощённую систему налогообложения;

патентную систему налогообложения (для индивидуальных предпринимателей, привлекающих при осуществлении своей деятельности не более 15 работников);

налог на профессиональный доход (для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников).

Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России.

Фото «Призыва»