Отмечен минимальный прирост заболевших коронавирусом за 55 дней

Во Владимирской области зафиксирован минимальный прирост заболевших коронавирусом за последние 55 дней. За сутки опасная инфекция подтвердилась у 45 местных жителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Последний раз так мало заболевших было 14 мая.

Общее число носителей вируса во Владимирской области достигло 4 739 человек.

Больше всех зараженных во Владимире. За сутки областной центр добавил 5 случаев в таблицу распространения инфекции. За время пандемии COVID-19 диагностировали 848 жителям города. 731 заболевший в Гусь-Хрустальном. И это второе место в таблице распространения вируса. За сутки в городе 6 новых пациентов с COVID-19.

По 7 человек заболели в Муроме и Вязниках, 6 случаев заражения в Коврове, 5 инфицированных добавила Собинка, 3 человека заболели в Меленках, по 2 — в Кольчугино и Киржаче. По одному случаю коронавируса в Юрьеве-Польском и Красной Горбатке.

Таким образом, за сутки COVID-19 подтвердили у жителей 11 районов области. Активными носителями вируса являются 1278 человек. Выздоровели 3380 пациентов. В том числе за сутки больничный закрыли 80 жителей региона. 81 человек не пережил осложнений, вызванных вирусом. За минувшие сутки подтвержден один летальный исход. На этом фоне в регионе продолжают снимать ограничения. С сегодняшнего дня разрешили работать бассейнам.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»