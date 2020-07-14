От коронавируса излечились почти 4 тысячи жителей области

Во Владимирской области от коронавируса излечились почти 4 тысячи человек. Только сегодня больничный закрыли 145 пациентов с COVID-19. Общее число людей, победивших опасный вирус, достигло 3 965. Это большинство из тех, кто получил положительный тест. Впервые за долгое время активных носителей инфекции меньше тысячи. Болеют на данный момент 947 жителей области.

Сегодня стало известно о 44 новых случаях заражения коронавирусом.

Больше всего за минувшие сутки инфицированных выявили в Петушках и Юрьеве-Польском, информирует региональное управление Роспотребнадзора. В обоих городах диагноз поставили сразу 6 местным жителям. По 5 человек заболели в Собинке, Муроме и Кольчугино. 4 случая заражения отмечены в Коврове, по 2 человека заболели в Вязниках, Александрове, Радужном, Камешково и Суздале.

Во Владимире за 24 часа в статистику распространения вируса добавились всего 3 местных жителя. Этот показатель на уровне минимального в городе, где до сих пор самое большое количество инфицированных. За время пандемии в областном центре COVID-19 диагностировали у 874 человек. На пике в сутки приходило порядка 20 положительных тестов на коронавирус. Сейчас значительно меньше.

Таким образом, за сутки заболели COVID-19 жители 12 районов области. Три человека скончались. Число жертв опасного вируса стремительно приближается к сотне. На данный момент не пережили болезнь 94 жителя области.

Ранее «Призыв» сообщал, что переболевших COVID-19 призывают сдать плазму крови.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»