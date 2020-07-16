Осужденные Владимирской области освоили алмазную вышивку

В исправительной колонии посёлка Ликино Судогодского района, где отбывают наказание женщины, осужденные освоили новый вид вышивки — алмазную. Это техника рукоделия, в которой используются декоративные бусы, камни и стразы. Мастерство в новом направлении осужденные оттачивают в кружке декоративно-прикладного творчества, сообщила пресс-служба УФСИН РФ по Владимирской области.

При содействии сотрудников воспитательного отдела в учреждении была проведена выставка изделий осужденных.

Для алмазной вышивки не требуется ниток или иголок. Картины создаются по схеме на тканевой основе с помощью камешков-кристаллов. Это во многом напоминает технику мозаики, только для изготовления произведений используются не натуральные камни, а искусственные материалы. Камешки и бусы приклеиваются к основе, ткань окаймляется багетом – получается очень красиво.

Шедевры, созданные осужденными женщинами в колонии Ликино, в конце концов, попадут к их родным и близким на воле. А особо отличившимся мастерицам останутся ещё и дипломы. Ведь на выставке произведений спецконтингента жюри выбрало лучшие работы и определило призовые места, сообщали в УФСИН.

Максим Любарский

Фото УФСИН РФ по Владимирской области