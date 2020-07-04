Ошибочные квитанции за газ получила часть владимирцев

Жители Владимира получили две квитанции за газ за июнь. В одной была привычная сумма, а в другой чисто номинальная – до 40 рублей. Причем с меньшей суммой платежка была упакована в красивую обертку. Так и хотелось оплатить именно ее. Но никаких снижений тарифов счастливым образом не случилось. За июнь придется заплатить по старым расчетам.

— Произошел технический сбой, поэтому часть жителей Владимира получили две квитанции. Оплачивать надо только ту, что пришла в виде обычной бумажки с привычным платежом. Это разовый сбой. Все уже наладили, — пояснили в компании «Газпром межрегионгаз Владимир».

Телефоны для справок по счетам: 53-24-98, 40-20-77, 40-20-67, 33-17-94.

Жители были обескуражены двойными квитанциями. Многие из них пытались дозвониться по телефонам абонентских отделов. Не всем это удалось. Помнится, когда подобные двойные квитанции были выставлены ЕРИЦ и управляющими компаниями, единому центру очень досталось от администрации Владимирской области. Сейчас технический сбой прошел незамеченным.

С 1 июля в регионе повышаются все тарифы, в том числе и на газ. Так, средний рост природного газа составит 3%, баллонного сжиженного газа – 2,1%, емкостного сжиженного газа – 5,6%. Подробнее о том, как повысятся коммунальные платежи населения, можно узнать из короткого видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»