Организаторы велошеринга во Владимире рассказали о первых потерях

Организаторы первого во Владимире велошеринга подсчитывают потери за неделю работы. Открытие состоялось 12 июля. Во Владимир доставили 150 ярко-оранжевых велосипедов. Один из них накануне уже обнаружили брошенным и поломанным. У велосипеда сломаны седло, педали, спицы. Нарушителя вычислили. Ему грозит штраф.

— У нас потеря. Потеря благодаря одному человеку, который взял велосипед и изуродовал его. Очень просим относиться бережно к велосипедам. Если вы видите, что кто-то ломает, волочет велосипед — сообщите нам, — просят владельцы велопроката жителей города.

Пока идет экспертиза. Если велосипед можно будет починить, то стоимость устранения поломок составит около 8000 рублей. Если он починке не подлежит, то придется возмещать всю сумму, а это уже 17000 рублей.

Ни одного случая воровства пока не произошло. За этим следят чоповцы.

За сохранность и возврат велосипедов несет ответственность клиент. Поломки хоть и мелкие, но уже встречаются. Никто из клиентов, по чьей вине это произошло, от возмещения ущерба пока не отказывался. Вопросы решаются бесконфликтно.

— Во время бронирования байка подписывается автоматический договор. Клиент ставит галочку, что несет теперь за велосипед материальную ответственность. Весь транспорт оснащен GPS-навигатором. Каждый велосипед виден на карте. Если какая-то поломка происходит, необходимо её сфотографировать, указать конкретное место поломки. Через специальную программу мы видим, что на данный момент с велосипедом, — рассказал «Призыву» Егор Даниленко, директор компании.

Что такое велошеринг, как он работает и что нужно, чтобы взять велосипед напрокат, читайте в новом материале «Призыва».

Татьяна Данилова

Фото Lucky Bike | Велошеринг Владимир