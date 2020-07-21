Организаторы велошеринга во Владимире рассказали о первых потерях

Организаторы первого во Владимире велошеринга подсчитывают потери за неделю работы. Открытие состоялось 12 июля. Во Владимир доставили 150 ярко-оранжевых велосипедов. Один из них накануне уже обнаружили брошенным и поломанным. У велосипеда сломаны седло, педали, спицы. Нарушителя вычислили. Ему грозит штраф.
— У нас потеря. Потеря благодаря одному человеку, который взял велосипед и изуродовал его. Очень просим относиться бережно к велосипедам. Если вы видите, что кто-то ломает, волочет велосипед — сообщите нам, — просят владельцы велопроката жителей города.
Ни одного случая воровства пока не произошло. За этим следят чоповцы.
За сохранность и возврат велосипедов несет ответственность клиент. Поломки хоть и мелкие, но уже встречаются. Никто из клиентов, по чьей вине это произошло, от возмещения ущерба пока не отказывался. Вопросы решаются бесконфликтно.
— Во время бронирования байка подписывается автоматический договор. Клиент ставит галочку, что несет теперь за велосипед материальную ответственность. Весь транспорт оснащен GPS-навигатором. Каждый велосипед виден на карте. Если какая-то поломка происходит, необходимо её сфотографировать, указать конкретное место поломки. Через специальную программу мы видим, что на данный момент с велосипедом, — рассказал «Призыву» Егор Даниленко, директор компании.
Что такое велошеринг, как он работает и что нужно, чтобы взять велосипед напрокат, читайте в новом материале «Призыва».
Татьяна Данилова
Фото Lucky Bike | Велошеринг Владимир
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