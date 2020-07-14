ООО «Виста инвест» привлечено к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России — Н рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении гражданина, по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Поводом к возбуждению дела явилось решение по делу о нарушении рекламного законодательства, принятое Комиссией Владимирского УФАС России, согласно которому установлен факт несоблюдения требований части 7 статьи 28 ФЗ «О рекламе», поскольку в рекламном объявлении отсутствуют сведения о месте размещения проектной декларации и фирменном наименовании застройщика.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначила административное наказание в виде предупреждения.