ООО «Ближе к дому» оказывает услуги цифровой и широкоформатной печати агитационных материалов

Прайс-лист

Общество с ограниченной ответственностью «Ближе к дому» ИНН: 3329053192 ОГРН: 1083340006650 оказывает услуги цифровой  и широкоформатной печати агитационных материалов

Прайс- лист

Цифровая печать

Бумага  Xerox Colotech + 160 г/кв.м,

Формат листовки не менее 50 шт. не менее 100 шт. не менее 150 шт.
А5 15 13 11
А4 30 26 22
А3 60 52 44

 

Широкоформатная печать

материал, руб./кв.м. сольвентная печать 360/1440dpi
Баннер 510гр/кв.м. (литой) 415/520
Баннер 440гр/кв.м. 330/420
Баннер 320гр/кв.м. 265/360
Баннер транслюцентный 690/810
Баннерная сетка 465/510
Самоклеющаяся пленка (матовая, глянцевая, прозрачная) 405/510
Самоклеющаяся пленка (транслюцентная/перфорированная) 975/1075
Бумага СитиЛайт 150гр/кв.м. 250/330
Бумага постерная BlueBack 115гр/кв.м. 210/330

*минимальный заказ на широкоформатную печать — 1 кв.м.

   

Поспечатная обработка

 Цена
Сварка, усиление края 60 р./п.м.
Двойное усиление края 150 р./п.м.
Холодная ламинация (до 1,6 м) 570 р./кв.м.
Люверсы 15 р./шт.
Вварка металлического троса 200 р./п.м.

 

Информация по тел.:8-920-620-7-620; 8 4922 222-808

 

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