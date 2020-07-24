ООО «Ближе к дому» оказывает услуги цифровой и широкоформатной печати агитационных материалов

Общество с ограниченной ответственностью «Ближе к дому» ИНН: 3329053192 ОГРН: 1083340006650 оказывает услуги цифровой и широкоформатной печати агитационных материалов
Прайс- лист
Цифровая печать
Бумага Xerox Colotech + 160 г/кв.м,
|Формат листовки
|не менее 50 шт.
|не менее 100 шт.
|не менее 150 шт.
|А5
|15
|13
|11
|А4
|30
|26
|22
|А3
|60
|52
|44
Широкоформатная печать
|материал, руб./кв.м.
|сольвентная печать 360/1440dpi
|Баннер 510гр/кв.м. (литой)
|415/520
|Баннер 440гр/кв.м.
|330/420
|Баннер 320гр/кв.м.
|265/360
|Баннер транслюцентный
|690/810
|Баннерная сетка
|465/510
|Самоклеющаяся пленка (матовая, глянцевая, прозрачная)
|405/510
|Самоклеющаяся пленка (транслюцентная/перфорированная)
|975/1075
|Бумага СитиЛайт 150гр/кв.м.
|250/330
|Бумага постерная BlueBack 115гр/кв.м.
|210/330
*минимальный заказ на широкоформатную печать — 1 кв.м.
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Поспечатная обработка
|Цена
|Сварка, усиление края
|60 р./п.м.
|Двойное усиление края
|150 р./п.м.
|Холодная ламинация (до 1,6 м)
|570 р./кв.м.
|Люверсы
|15 р./шт.
|Вварка металлического троса
|200 р./п.м.
Информация по тел.:8-920-620-7-620; 8 4922 222-808
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