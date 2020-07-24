ООО «Ближе к дому» оказывает услуги цифровой и широкоформатной печати агитационных материалов

Общество с ограниченной ответственностью «Ближе к дому» ИНН: 3329053192 ОГРН: 1083340006650 оказывает услуги цифровой и широкоформатной печати агитационных материалов

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Цифровая печать

Бумага Xerox Colotech + 160 г/кв.м,

Формат листовки не менее 50 шт. не менее 100 шт. не менее 150 шт. А5 15 13 11 А4 30 26 22 А3 60 52 44

Широкоформатная печать

материал, руб./кв.м. сольвентная печать 360/1440dpi Баннер 510гр/кв.м. (литой) 415/520 Баннер 440гр/кв.м. 330/420 Баннер 320гр/кв.м. 265/360 Баннер транслюцентный 690/810 Баннерная сетка 465/510 Самоклеющаяся пленка (матовая, глянцевая, прозрачная) 405/510 Самоклеющаяся пленка (транслюцентная/перфорированная) 975/1075 Бумага СитиЛайт 150гр/кв.м. 250/330 Бумага постерная BlueBack 115гр/кв.м. 210/330

*минимальный заказ на широкоформатную печать — 1 кв.м.

Поспечатная обработка Цена Сварка, усиление края 60 р./п.м. Двойное усиление края 150 р./п.м. Холодная ламинация (до 1,6 м) 570 р./кв.м. Люверсы 15 р./шт. Вварка металлического троса 200 р./п.м.

Информация по тел.:8-920-620-7-620; 8 4922 222-808