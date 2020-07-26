Общественники собирают деньги на закупку средств защиты для медиков

Владимирский благотворительный фонд «Сотвори добро» (руководитель — Роза Киямова) собирает деньги на закупку средств индивидуальной защиты владимирским медикам. Костюмы и маски передадут в инфекционный госпиталь горбольницы № 6 областного центра. Один противоэпидемический набор стоит около 1,5 тысячи рублей.

— Средства мы собираем уже два месяца, начиная с июня. Я сама ходила с ящиком фонда «Сотвори добро», и все желающие давали, кто сколько мог. Так же делали другие волонтеры фонда. Все средства перевели на расчетный счёт с пометкой «Помощь врачам». Надеемся, что удастся собрать ещё, и в августе закупим средства защиты для передачи медикам, — говорит Роза Хамзаевна.