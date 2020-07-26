Общественники собирают деньги на закупку средств защиты для медиков

Владимирский благотворительный фонд «Сотвори добро» (руководитель — Роза Киямова) собирает деньги на закупку средств индивидуальной защиты владимирским медикам. Костюмы и маски передадут в инфекционный госпиталь горбольницы № 6 областного центра. Один противоэпидемический набор стоит около 1,5 тысячи рублей.
— Средства мы собираем уже два месяца, начиная с июня. Я сама ходила с ящиком фонда «Сотвори добро», и все желающие давали, кто сколько мог. Так же делали другие волонтеры фонда. Все средства перевели на расчетный счёт с пометкой «Помощь врачам». Надеемся, что удастся собрать ещё, и в августе закупим средства защиты для передачи медикам, — говорит Роза Хамзаевна.
Благотворительный фонд «Сотвори добро» образован в 1991 году.
Недавно «Призыв» снимал программу «Наши люди» про Розу Киямову. В прошлом спортивный массажист, она много лет занимается благотворительностью. Роза Хамзаевна собирала посылки в военные госпитали во время Чеченской войны, отправляла гуманитарную помощь на Дальний Восток во время наводнения в 2013 году… И сейчас эта удивительная женщина всей душой старается хоть как-то поддержать наших медиков во время пандемии. Вы можете присоединиться к этому благородному делу. Телефон Розы Киямовой — 8 (919) 028-52-35.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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