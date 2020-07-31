Областная клиническая больница возобновляет оказание плановой помощи

Областная клиническая больница поэтапно возобновляет оказание плановой медицинской помощи. Напомним, что запрет на плановую госпитализацию в большинство стационаров был снят еще 17 июля. К прежним объемам ОКБ планирует вернуться к концу августа. Но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом, подчеркивает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Уже частично возобновлено оказание плановой медпомощи по таким профилям, как «офтальмология», «гематология», «оториноларингология», «кардиология», «урология» и «нейрохирургия». В ближайшее время она будет оказываться по профилям «эндокринология», «ревматология», «гастроэнтерология» и «нефрология».

Узкие специалисты ведут прием и в консультативной поликлинике ОКБ.

Однако продолжают действовать ограничения в медучреждениях, перепрофилированных для работы с пациентами с COVID-19. Туда плановая госпитализация по-прежнему запрещена. Это касается, в частности, хирургического корпуса ОКБ, где сейчас размещается инфекционный госпиталь.

Ранее «Призыв» сообщал, что пост главного врача Областной клинической больницы занял Владимир Безруков. В его послужном списке карьера в Селивановской ЦРБ, «Белом доме» и в учреждениях здравоохранения государственной и негосударственной форм собственности.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»