Область расширит связи с «РАТМ Холдингом» за счёт переработки гуано

Появление нового промышленного кластера с открытием 1000 рабочих мест прогнозирует администрация Владимирской области. Речь идёт о сотрудничестве с «РАТМ Холдингом» — объединением промышленных предприятий различных отраслей. У холдинга уже есть опыт взаимодействия с одной из компаний нашего края: принадлежащий ему Ростовский оптико-механический завод размещает свои заказы на Ковровском механическом заводе. Следующим шагом в развитии деловых отношений может стать совместный проект объединения «ВладЗерноПродукт» и предприятия «Умные технологии». Они планируют производство органических удобрений путём переработки отходов птицеводства.

Птичий помёт относится к 3-му классу токсичности. Кроме того, в нём развивается патогенная микрофлора. Переработка этой субстанции – важный шаг в охране природы.

Утилизация отходов птицеводства может снизить экологическую нагрузку в регионе, сообщила пресс-служба администрации области. Срок реализации проекта — с декабря 2020-го по декабрь 2021 года. В рамках него планируется создать более 40 новых рабочих мест. Но это только начало, уверяют в «Белом доме».

Вчера губернатор Владимир Сипягин встретился в Москве с президентом «РАТМ Холдинга» Эдуардом Тараном. Темами обсуждения стали участие местных предприятий в гособоронзаказе по контрактам холдинга и запуск новых проектов. Например, таких, как создание нового производственного кластера в Гусь-Хрустальном районе и регионального Центра компетенций для продвижения продукции стеклотарных заводов.

— В планах холдинга инвестировать в модернизацию действующего производства и развитие мощностей входящих в кластер заводов до 2,5 млрд рублей. Интегрированный эффект от роста выпуска стеклотары повлияет на смежные отрасли. Например, производство песка, формокомплектов и поддонов увеличится в 2 раза. Во Владимирской области есть намерение открыть 1000 новых рабочих мест, — информирует администрация области.

Темпы роста инвестиций в основной капитал во Владимирской области в 2019 году выросли по отношению к 2018-му на 13,1 процента.

Разумеется, не каждый заявленный проект, в конце концов, реализуется. И в бытность прежних губернаторов владимирцам рассказывали то о намерениях балканской компании открыть в области огромный цементный завод, то о преимуществах строительства «сухого порта» под Петушками, то ещё о какой-нибудь наивыгоднейшей негоции, воплощение которой в жизнь так и не суждено было увидеть. Тем не менее инвестиции в область идут, и по этому показателю регион — один из лучших в ЦФО. В 2019 году вложения в основной капитал использованы в объеме более 900 миллионов рублей.

Возможно, объём инвестиций в область вырастет и с участием «РАТМ Холдинга». В ближайшее время будет создана рабочая группа во главе с первым вице-губернатором Александром Ремигой, курирующим промышленное и экономическое развитие области. Задачей группы станет подготовка соглашения о сотрудничестве между администрацией и «РАТМ Холдингом».

Справка: «РАТМ Холдинг» более 27 лет создаёт эффективный бизнес в различных отраслях экономики, инвестируя финансовые, интеллектуальные и управленческие ресурсы. В настоящее время это диверсифицированное объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений. Предприятия расположены в регионах европейской части России и Сибири.

Леонид Медведев

Фото: alvic.ru