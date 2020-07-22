Обилие анонимной информации подрывает ценность слова

Работа с информацией всё больше напоминает абстракцию, когда, вроде бы, фактура есть, но журналист к ней не имеет отношения. Это как картины «по номерам» — человек взял в руки кисть, выполнил те же манипуляции, что и художник, и в итоге получилась картина — у кого-то хуже, у кого-то лучше, но всё равно по шаблону, по лекалу, по образцу. И вроде всё правильно, так и надо… О сегодняшних особенностях распространения информации — авторская программа Николая Лившица «Бредешок».

Расшифровка программы:

Сколько журналист может написать авторских материалов – таких, где он сам побывал на месте событий, знает фактуру и проверил факты? Два, ну, от силы три в неделю. И то постоянно поддерживать такой темп трудно. Раньше в газетах примерно и была такая нагрузка у пишущих. Но это раньше. Сейчас всё больше журналист имеет дело с «давальческим сырьём» — с информацией, приходящей извне либо в готовом виде, либо требующей обработки, но всё равно это заимствованная фактура.

В обычной владимирской редакции в среднем 5-6 журналистов (плюс-минус). Если ориентироваться исключительно на авторские материалы, то их будет 10-15 в неделю. И вот, представьте, если это, допустим, сайт. Он обновляется один или два раза в сутки. Там хорошие качественные материалы, но аудитория скажет – это мёртвый сайт. Для того чтобы он казался живым, нужно 10-15 материалов в день. Что и происходит: берутся и обрабатываются пресс-релизы, какая-то информация заимствуется и уточняется из соцсетей. Это зовётся рерайт, поверхностный или глубокий. Ничего плохого в нём нет, но есть одна особенность: журналист имеет к информации только опосредованное отношение. Сам не видел, не знает, но где-то уточнил — да, было, — а где-то и уточнять не надо, да и невозможно, потому что пресс-релиз пришёл из органов власти, из следственных органов и т.д. и т.п.

Но что в итоге? В итоге читатель, зритель, слушатель получает 80% информации, которая обезличена, анонимна.

То есть в лучшем случае за этой информацией стоит какое-то ведомство. В соцсетях или в Телеграме с этим ещё интереснее, они законодательно не обязаны проверять информацию, и выкладывать её может кто угодно — администратор, молодой и глупый, реальный человек, кто-то под видом реального человека и так далее. И хотя у пользователя изначально фильтры настроены – мол, это всего лишь общий забор, где каждый пишет, что хочет, и мы ни за что не ручаемся, но люди так устроены: они сначала потребляют информацию, а уж потом её критически осмысливают. Если вообще осмысливают.

Таким образом, мы имеем огромный вал информации, подход к которой требует очень большой аккуратности. Это не то чтобы новое явление, но оно несколько отличается от того, что было в советское время или в 90-е годы. В советское время была идеологическая калибровка, но и автору, и читателю были понятны правила игры. Можно было прочитать между строк. В 90-е была, пожалуй, проблема того, что в журналистику пришло много людей с улицы (как ваш покорный слуга), но их некомпетентность компенсировалась энтузиазмом, и автор всё-таки стоял у истока информации, он её добывал, проверял, придавал нужную форму. А сейчас доминирует, по большому счёту, анонимность. Новости рождаются постоянно, дублируются, заимствуются друг у друга, интерпретируются и так далее. И поди догадайся, откуда ноги растут.

Кризис доверия к такой информации большой. И не случайно кто-то сам становится экспертом. То есть уходит из-под «облучения» вышек, как у Стругацких, и верит только своим глазам. Говорят, что жить стало лучше и веселее, он тут же в магазин – нет, цены выросли, зарплата нет. Не прокатило.

Не случаен интерес к блогерам — это попытка в море анонимности зацепиться за образ, за личность, за конкретного человека, за того, с кем хотя бы можно согласиться или поспорить.

Другое дело, что некоторые раскрученные блогеры сейчас уже играют роль бренда (ну, раньше был «Гудок», сейчас, допустим, Дудь), за ними стоит команда, а за командой может стоять ещё кто-то, кому важно людям на мозги капнуть то ли дерьма, то ли нектара. Но, тем не менее, потребность в объективности есть, и это понятно, потому что жить с ощущением того, что тебя всё время обманывают, пытаются надуть и поиметь — не только в сфере массовой информации, но и просто в жизни на каждом шагу, — с этим ощущением жить тяжко. И ничего хорошего общество, построенное на лжи, сделать не сможет.

Я не знаю, что возобладает — стремление людей к объективности, или, наоборот, пассивность, когда манипуляция сознанием – это просто обязательная часть обмена веществ в организме общества и государства. Не знаю. Но вижу, что на фоне огромного количества информации всё меньше значение слова, и всё больше цена человеческого поступка. Самого простого, казалось бы. Когда свою позицию выражаешь не словом, а действием. Говорят, в ад попадают за совершённые поступки. А вот на земле в ад можно попасть за поступки несовершённые. Под сопровождение самых красивых и умных слов.

Фото geopolitica.ru

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