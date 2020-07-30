Няня, частный детский сад, совместный присмотр. Обзор цен по Владимиру

На днях детским садам разрешили работать в прежнем режиме. Многие родители, конечно, поведут детей. Но найдутся и такие, кто не захочет рисковать и в разгар пандемии отдавать ребенка в группу, где много детей. Кроме того, мест в государственных садах традиционно не хватает, и заветную путевку получат далеко не все желающие. Работодатель зовет на работу, бабушки далеко или не хотят помогать. Какие варианты остаются? Мы расспросили владимирских родителей и узнали, как они планируют выходить из положения. Самых популярных вариантов три: частные детские сады, совместный присмотр и услуги няни. Какова же цена вопроса и условия?

Суровые реалии действительности

Во Владимире ситуация с детскими садами (а точнее, с яслями до трех лет) не из прекрасных, но терпимо, шутят родители. Шутки шутками, но попасть в садик до 3 лет – квест еще тот, и его успешное прохождение, к сожалению, не зависит от желания самих родителей. Есть льготники и есть весьма ограниченное количество мест в яслях. И каждый год, затаив дыхание, родители ждут летнего распределения путевок.

Путевку могут дать и в 1,5, и в 3 «ребенкиных» года, но детский садик может оказаться в другом районе. Бывает и так, что детей в семье двое, старший ходит в один сад, а младшего распределяют в другой, который находится за несколько остановок и в противоположном направлении.

Для мамы с двумя-тремя детьми работает приоритет: ей путевку дают в тот сад, куда ходит старший, но гарантий никто не даст.

Конечно, родители возмущаются, требуют справедливости, приносят ходатайства с работы, что они очень нужны работодателю (это в основном касается бюджетников). Но ответ один: мест нет, ждите! Администрация не может бесконечно растягивать группы в детских садах, потому что есть СанПиНы.

Мамам из Загородного парка и Юрьевца часто приходится возить детей в ясли в центр или в Энергетик. Октябрьскому и Фрунзенскому району повезло: яслей значительно больше, и туда охотно берут деток с 1,5 лет.

Татьяна Ремёслова неожиданно получила место в яслях для ребенка этой зимой:

— Заявление на место в детский сад мы подавали, как только ребенку исполнился месяц, через сайт госуслуг. И я ожидала, что сад мы получим к 3 годам. Но зимой, сыну было 1,5 года, мне позвонили и предложили ясли. Было холодно, я не рискнула отдавать, решила дождаться сентября. Да, возможно, сыграло роль в распределении, что я многодетная, плюс живу в Добром, здесь с местами в садах попроще, чем в других районах. И, кстати, место предложили в том же саду, куда ходит средняя дочь.

Меньше всего повезло жителям Ленинского района, причина простая, как и с дорогами: многоэтажки возводятся и сдаются ударными темпами, а дороги и детские сады строятся не в том же ритме и объеме.

— Я живу в юго-западном районе, детей у нас очень много. Место в детском саду я получила в июне прошлого года, когда ребенку было 2,6 года, а в сад мы пошли в конце августа. С распределением мне «повезло»: детский сад находится всего в трех остановках от дома. В сады у дома я не попала: то ясельных групп нет, то мест. Хотя лично знаю несколько человек, которые возят детей в эти сады из Октябрьского района и Юрьевца. Где логика? — сетует одна из мам.

Из наших друзей по песочнице в прошлом году в детский сад пошли еще 8 человек. Одной маме дали место в детском саду на Батурина, другой пришлось возить детей по разным садам. Остальные получили места в яслях в «остановочной доступности»: от 2 до 6 остановок на общественном транспорте. Единственная радостная новость: как и обещали в отделе по комплектованию дошкольных образовательных учреждений, через год из яслей на Батурина ребенка перевели в сад к дому поближе. В такой ситуации, конечно, многие ищут альтернативу. Главное, чтобы бюджет позволял.

Вариант первый: частный детский сад

Если в государственном саду для вашего ребенка нет мест, а на работу нужно, то можно податься в частный детский сад. В городе их около 10.

Почитав владимирские форумы, позвонив в сады, я поняла, что это просто рай для детей:

— по 2 воспитателя на группу (а группа в 2-3 раза меньше, чем в государственном саду),

— 5-разовое питание,

— бассейн (есть, правда, не во всех частных садах),

— массаж,

— врач, оздоровительные программы,

— творческие занятия,

— занятия по продвинутым методикам (по вальдорфской, Монтессори, есть билингвальный детский сад),

— в любой момент можно посмотреть через Интернет по камере в режиме онлайн, чем занят ребенок и как с ним обращаются.

Минус частного детского сада – это стоимость: от 14 000 рублей (если водить ребенка на полдня) до 20 000 — 30 000 рублей (на целый день, стоимость зависит от «крутости садика»). И эту абонентскую плату надо отдавать каждый месяц.

Не забывайте про питание – доплата в среднем 150 — 200 рублей в день.

Анна Языкова отдала свою дочь в частный детский сад и ни о чем не жалеет:

— Мне повезло, я хорошо зарабатываю, муж работает в Москве, зарплата на порядок выше, чем во Владимире. И когда дочке Кате исполнилось 2 года, я ее устроила в частный детский сад, государственный даже не рассматривала. У меня племянница за год до этого пошла в государственный садик, я сама насмотрелась на воспитателей, на условия. И племянница из болячек не вылезала. Дочка за 3 года посещения частного сада болела всего 2 раза. Сопли я в расчет не беру.

Бабушка (моя мама) была против частного сада. Рвалась сидеть с внучкой. Аргументы были убойные: «Я ее хотя бы накормлю супом или борщом». Я ей ответила, мол, мама, супом ее и в саду накормят, супы и борщи там получаются ничуть не хуже, чем у тебя. Зато ребенок будет весь день занят, с ним будут заниматься. Ей там интересно и нескучно.

А вот сын Ольги Устюговой в частный детский сад ходил с 2 до 5 лет, потом мама перевела его в государственный садик:

— Я вышла на работу, потому что сил моих не было больше сидеть дома с ребенком. Я дома дурела. Однотонная рутина меня доконала. Да, я отдавала за сад почти всю свою зарплату, но ребенку было очень интересно, он в сад впереди меня бежал. И просил забирать его попозже, чтобы успеть наиграться там. Я планировала водить сына до школы, но нам сократили зарплату, у мужа тоже начались проблемы с работой. Ребенок так переживал, так его жалко было. В обычном саду, куда мы сейчас ходим, атмосфера совсем другая, ребенку неинтересно. Но у меня нет выхода.

Кстати, если вы задумываетесь о частном детском саде, имейте в виду: оплачивать его можно из средств материнского капитала. Распорядиться средствами можно на оплату детского сада и яслей (не дожидаясь трехлетия ребенка), в том числе частных, а также на оплату дополнительного образования и услуг по уходу и присмотру за ребенком.

Во всех этих случаях необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг. Пока не разрешается оплачивать детские сады, созданные индивидуальными предпринимателями, хотя частные садики по большей части ими и содержатся. И гражданам приходится через суд добиваться этого права.

Вариант второй: семейный детский сад или совместный присмотр

Семейный детский сад возможно организовать на дому у многодетной семьи. Если в семье больше двух детей (возраст от 2 месяцев до 7 лет), то мама имеет право зарегистрировать семейный детский сад в ближайшем к месту проживания государственном детском саду.

После этого семейный сад становится, по сути, отдельной группой этого самого государственного сада. Родитель, выполняющий функции воспитателя, получает зарплату, а родители, определяющие своего ребенка в чей-то семейный детский сад, ежемесячно оплачивают пребывание своего отпрыска в саду. Но и требования, предъявляемые к условиям пребывания детей в семейном детском саду, ничем не отличаются от требований стандартов государственных детских садов. И пока такие сады распространены в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртии.

Во Владимире некоторые мамы пошли другим путем, не связываясь с государством. Татьяна Яковлева рассказывает:

— Нас 4 мамы, у каждой дети в возрасте от 2 до 3 лет. Мы друг друга хорошо знаем. Частный сад – дорого, няня на месяц – тоже не из дешевых удовольствий. Думали, переживали, что делать. И одна из нас сначала пошутила: «На работу в офис я не собираюсь, у меня коттедж, территория огорожена. Хоть семейный частный сад открывай!»

Все загорелись, долго обсуждали и договорились на берегу. И теперь каждая из нас платит ей по 12 000 рублей в месяц, за питание добавляем 2 000 руб. Приводим к 8.30, забираем до 19.00. Если нужно, она и дольше посидит за дополнительную плату. Она довольна, ей мама помогает и старшие дети. Наши ребята под присмотром, все вместе делают. Когда кто-то болеет, мы ничего не платим.

Вариант третий: няня

До революции няни были не только у царей, дворян и купцов, но практически в каждой состоятельной семье, где мама могла себе позволить не заниматься детьми. К подбору няни подходили максимально ответственно, а в цар­ской семье поиск няни вообще считался делом государственной важности. И няни не менялись каждый месяц, рядом с ребенком была одна няня на протяжении долгого времени.

Для бедной крестьянки попасть в няни было подарком судьбы. Поэтому она была кровно заинтересована в том, чтобы «прийтись ко двору», чтобы малыш был здоров, привязан к ней, любил ее. Няня знала, что тогда ее не уволят, не оставят без поддержки в старости и болезни, что она обеспечивает на всю жизнь себя и своих родных.

Современные няни со своими работодателями состоят исключительно в трудовых отношениях: договор, гонорар, ни о какой дальнейшей поддержке речи не идет. Некоторые работодатели, правда, оплачивают больничный и отпуск, но их мало, в основном няням платят строго за отработанные часы.

Оплата нянь может быть почасовая или общая сумма за весь месяц (оклад). Чем больше занятость работника, тем меньше стоимость. Оплата зависит не только от графика, но и от квалификации няни и ее обязанностей. Например, помощь в домашней работе, занятия с ребенком по методикам, знание иностранного языка, наличие медицинского образования.

Владимирские няни просят от 100 до 350 рублей в час. Выше стоимость у бывших воспитателей, тех, кто владеет иностранным языком, или у логопедов. Возраст нянь от 19 до 60 лет. В основном няни ищут работу без проживания в семье, на несколько часов или на целый день.

Павел Симятин остался без жены, к сожалению, она умерла от онкозаболевания. Павел делится своим опытом в поиске няни:

— Все наши бабушки далеко и в возрасте. У меня рваный график работы. Я могу несколько недель работать из дома, а потом уехать в командировку на 2, 4, 6 дней. Частный детский сад мне не подходит, куда я буду девать 5-летнего пацана на ночь? Дальние родственники помогать не хотят. Я считал и так, и эдак, как лучше нанять няню. Когда я работаю из дома, мне нужно, как минимум, часов 6 свободного времени. Еще пару-тройку часов я работаю, когда сын уже спит.

Я нашел няню: приятная дама 53 лет, брала 120 рублей в час. В день я платил 600 – 800 рублей. Иногда я сам проводил половину недели с сыном, когда не было завалов по работе. За ночные смены, когда я был в командировке, я ей доплачивал. А потом она сама предложила рассмотреть оклад постоянный. В итоге мы сошлись: 33 000 рублей ей плачу в месяц, она остается с сыном сколько нужно.

Сын ее обожает, называет бабушка Ню. Вообще-то, ее зовут Анна Яковлевна, но они читали книгу про лисицу Нюру, сыну очень понравилось, стал ее так называть. Анна Яковлевна живет одна, дети в других городах. По собственной инициативе стала мне помогать по хозяйству, готовить, гладить. Я ей часто доплачиваю премии, привожу подарки из командировок. В таком режиме мы живем уже год. Я доволен. Конечно, если б не мои хорошие заработки, мне было бы сложно оплачивать няню, а ребенок постоянно болел бы в обычном саду.

Чтобы вы ни выбрали для своего ребенка — няню или детский сад (неважно, государственный или частный), желаем, чтобы вашему чаду было интересно и комфортно.

Елена Середина

Заглавное фото: gabihirit.com