Новый корпус противотуберкулезного диспансера достроят к августу

Завершается строительство корпуса Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи во Владимире. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – июль-август 2020 года. В новом двухэтажном здании площадью свыше 2300 квадратных метров разместятся диагностические и консультационные службы для пациентов с инфекционной патологией. В настоящее время на территории специализированного медучреждения завершаются внутренние отделочные работы, идет монтаж медицинского оборудования, проводится благоустройство территории.

Средства на строительство — свыше 219 млн рублей — выделены из областного бюджета.

Как сообщил главный врач Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Григорий Волченков, здесь предусмотрена комфортная среда как для пациентов, так и для медицинского персонала, при этом будут полностью соблюдены современные требования инфекционной безопасности.

– Реализованный инженерно-архитектурный проект позволит исключить распространение инфекций через биологические аэрозоли между различными категориями посетителей, – подчеркнул Григорий Волченков.

Ранее «Призыв» сообщал, что на базе больницы № 4 города Владимира уже в августе этого года заработает «Школа пациента с бронхиальной астмой».

Ольга Ефремова

Фото департамента здравоохранения Владимирской области