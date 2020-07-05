Новые знаки на «Пекинке» появятся взамен рухнувших

Новые дорожные знаки ставят на федеральной трассе М-7 «Волга» в черте города Владимира — указатели рядов движения и поворотов. Это уже вторая попытка их установить. Первая была зимой. Тогда знаки повесили на растяжках, закреплённых над дорогой. Но хлипкие тросы не выдержали напора ветра. Как и столбы, на которых они зиждились. Упавшие дорожные знаки повредили несколько автомобилей, водители оформили происшествия как ДТП. После чего растяжки пришлось демонтировать. А теперь настало время капитальных конструкций.

Знаки установили в ходе капремонта «Пекинки». Он завершится осенью 2020 года.

Огромные чёрные блоки для конструкций под новые знаки поставили с двух сторон проезжей части на улицах Лакина (в районе поворота на бульвар Иванова) и Горького (в сторону дамбы реки Содышка). На них установят опоры. Судя по всему, стихия им повредить не сможет. А порядка на дороге будет больше: сейчас из-за отсутствия знаков машины зачастую встают не в свой ряд или их водители рискуют произвести запрещённый поворот.



Схему движениях по федеральной трассе в черте Владимира уже несколько раз перекраивали. Убрали левые повороты на улице Белякова, у Сельца, «зебры» в Юрьевце, на Лакина, Куйбышева. Поставили надземные пешеходные переходы, недоделки и неудобство которых до сих пор вызывают у жителей окрестных домов жалобы и негодование. Лифты не работают, сами переходы стоят в неудобном месте. Некоторые местные жители на свой страх и риск их манкируют, перебегая через дорогу, несмотря на барьерное ограждение посреди проезжей части.



Между тем на городских дорогах Владимира сейчас переоборудуются обычные пешеходные переходы. Сделаны светофоры с кнопкой вызова. Как «Призыв» сообщал ранее, первый появился в микрорайоне 8-ЮЗ.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»