Новые садики подорожали из-за коронавируса

Стоимость строительства трех детских садов во Владимире значительно увеличилась из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в администрации города. Из бюджета пришлось срочно выделять порядка двух миллионов рублей на закупку материалов, а также на корректировку проекта и повторную его экспертизу, чтобы учесть и «провести» все дополнительные затраты. Депутаты одобрили корректировку расходов городской казны без лишних обсуждений.

— На два детских сада в микрорайоне Сновицы-Веризино потребуется 600 тысяч рублей, на сад на улице Тихонравова – 1,3 миллиона рублей. На последний нужно больше, так как необходимы средства на подключение объекта к центральным системам теплоснабжения. Появилась экономия бюджетных средств по строительству ясельных корпусов детских садов № 87 и 4, которые уже введены в эксплуатацию, — поясняет замглавы администрации Сергей Сысуев.

За счет запуска трех детсадов появится 250 новых мест.

Два детских сада на Полянке и Тихонравова строятся по одному проекту. Это одноэтажные корпуса с двумя группами, своим пищеблоком, детскими и спортивными площадками. В этих районах имеется очередь из малышей, так что образовательные заведения будут востребованы. В многоэтажном Веризино давно ждут строительства дошкольного учреждения.

В трехэтажном здании найдется место как для ясельных, так и для старших групп. Он расположен очень удобно, во дворе жилых домов, так что во время прогулки своих детей можно будет увидеть с балкона квартиры. Ранее о влиянии пандемии рассказывали также подрядчики, работающие на мосту через Каменку в Суздале, и в школе в Коммунаре. Но никто о дополнительном финансировании пока не заикался.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»