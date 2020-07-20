Новую дорогу в Лунево размыло дождями

Дорога с новым асфальтовым покрытием в Лунево разочаровала местных жителей. Её размыло после летних дождей. Проезжая часть идет по дамбе на улице Ольховка. На днях край дороги начал сваливаться в овраг. Всё к этому шло, говорят жители микрорайона Владимира. По их словам, ремонт был проведен для галочки, конструкция оказалась хлипкой. При этом в ходе работ ширина дорожного полотна уменьшилось с 5 до 4 метров. А ведь там ходят школьные автобусы с детьми.

Владимир Рыкунов, житель мкр. Лунево:

Вот у нас свежая, новая дорога, ей буквально 2 месяца. Дорогу просто размыло. Здесь планировалось пускать рейсовый городской автобус. По этой дороге у нас школьный автобус возит детей в школу. Из новой части микрорайона. Эта дорога была сделана за федеральные деньги по программе «Безопасные дороги».

Мы в городскую администрацию неоднократно звонили, писали, предупреждали, что дорогу делаю некачественно, тяп-ляп. Никакого контроля нет, ни администрации, ни от депутатов. Всё брошено на произвол судьбы. Деньги приняли, освоили.

После случившегося на место прибыли дорожники. Подсыпали сбоку щебня, поставили ограждения и уехали. Местные жители возмущены: это не устранит разрушения. Люди боятся, что дорога снова развалится с первым ливнем.

— Дорогу размыло из-под асфальта. Нужно было его вскрывать. Заново утрамбовывать песок, щебень, сверху класть асфальт, и лишь потом сбоку подсыпать щебень на обочину. Но они просто приехали, щебня из ковша насыпали и всё, — рассказал «Призыву» Владимир Рыкунов.

Жители микрорайона хотят взять ремонт дороги под свой контроль.

Ремонт проезжей части по улице Ольховка от ул. Луневской до ул. Луневский вал производился по муниципальной программе с финансированием из городского бюджета. Был проведен демонтаж старого и устройство нового дорожного полотна на площади 2900 кв. метров, сообщает мэрия. Работы проводила компания «СК Трасса». Дорогу сдали в конце мая.

— В результате проливного дождя в ночь с 14 на 15 июля была размыта часть дамбы на площади около 3 кв. метров. Сразу после случившегося муниципальный Центр управления городскими дорогами провел первоначальные работы по укреплению дамбы и дополнительной подсыпке обочины щебнем. На текущую неделю запланированы работы по установке на дороге в районе дамбы бортового камня и централизованного водоотвода с устройством водоотводящего лотка в самой нижней точке профиля дороги, — пояснили «Призыву» в пресс-службе городской администрации.

Один депутат горсовета пообещал луневцам, что дорога будет в дальнейшем расширена. Когда это случится, пока неясно. В мэрии же заверяют, что ширина проезжей части отвечает всем нормативам.

— Дорога по ул. Ольховка в мкр. Лунево от ул. Луневской до ул. Луневский вал относится к V категории дорог, нормативная ширина которых не должна быть менее 3,5 м. По данным управления ЖКХ, практическая ширина дороги составляет 5,0 м. Таким образом, параметры существующей дороги соответствуют нормам законодательства. При проведении работ по укреплению дороги по ул. Ольховка в мкр. Лунево от ул. Луневской до ул. Луневский вал в районе дамбы сужения дорожного полотна не произошло, — подчеркивают в мэрии.

Насколько новое дорожное покрытие будет отвечать безопасности, станет ясно, когда начнется осенняя распутица. Потом на данном участке должен увеличиться поток машин. Луневцы ждут от городских властей обещанного рейсового автобуса.

Ранее «Призыв» сообщал, что гаражи во Владимире затопило после ремонта трассы М-7.

Татьяна Данилова

Фото и видео Владимира Рыкунова