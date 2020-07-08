Новая зона отдыха появится в восточном районе Владимира

Новая зона отдыха на улице Соколова-Соколенка в микрорайоне Доброе областного центра станет продолжением большой площадки, созданной ранее на примыкающей к этому месту улице Комиссарова. Тротуары и велодорожки проложат специально для длительных пеших и велосипедных прогулок. Новая благоустроенная территория дополнит зону релакса у прудов и спортивную площадку для игр с мячом под открытым небом. В итоге в восточном районе Владимира появится комплексная площадка для длительного семейного отдыха и игр.



— Оценочная стоимость работ составит порядка 16,5 миллиона рублей из средств городского бюджета. Будет проложено около 1000 метров велосипедных дорожек, а параллельно им — почти 2000 метров тротуаров. Для комфорта и безопасности отдыхающих пешеходные и велосипедные маршруты будут разделены газонами и бордюрами. Вдоль тротуаров установят торшерное освещение. Напротив жилых домов появятся 4 площадки для отдыха с лавочками, цветниками и газонами, — сообщил «Призыву» начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник.

Проект благоустройства улицы обсудили с жителями района.

Пожилые, но очень инициативные жители высказали опасения, что гоняющие велосипедисты спровоцируют опасные ситуации. Их успокоили: велодорожки дистанцируют от тротуаров. То же и с новыми автопарковками. Их сделают локальными, с цивилизованными заездами. На дорогах установят искусственные неровности. А небольшие площадки отдыха огородят зеленой изгородью.



Улицу Соколова-Соколенка приводили в порядок в течение двух лет. Снесли около 250 металлических гаражей, вывезли мусор и выровняли территорию. Подрядчика на дальнейшее благоустройство определят через торги. Закончить работы обещают к началу осени. Те же сроки – для завершения работ и в парке «Добросельский». О том, что появится в парке в ходе первого этапа реконструкции, можно узнать из короткого видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»