Ночью полыхал склад мебельного производства

Крупный пожар в складском помещении мебельного производства произошел минувшей ночью на улице Электрозаводской во Владимире. Сообщение о возгорании поступило в 02.15. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Однако из-за того, что возгорание было обнаружено поздно, к моменту приезда пожарных складское помещение уже горело по всей площади, обрушилась кровля. Огонь мог в любой момент перекинуться на соседний ангар.

Площадь пожара составила 480 кв. метров. Пострадавших нет.

Пожарным удалось не допустить распространения огня. В 03.06 пожар был локализован, в 03.27 ликвидировано открытое горение. Проливка продолжается и в настоящее время, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В сгоревшем помещении хранились деревянные заготовки продукции, что способствовало быстрому распространению огня. Предварительная причина случившегося — короткое замыкание

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за возгорания в детском доме в посёлке Ляхи Меленковского района были эвакуированы 24 человека, среди них 21 ребёнок.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области