Николо — Галейская церковь – пристань купцов и путешественников

Есть в городе памятники, о которых знают далеко не все. Пять — десять минут неспешным шагом от Золотых ворот в сторону Клязьмы – и вы оказываетесь около старинной церкви постройки середины XVIII века. Это Николо -Галейский храм, или церковь Николы Мокрого.

Сразу бросается в глаза, что в ее ансамбле резная шатровая колокольня в стиле московского узорочья сочетается в типично барочным зданием холодной церкви. Почему так? Ответ даст сама историческая эпоха, в которую храм возводился. Сегодня с народным гидом Владимиром Новиковым мы попытаемся разгадать сразу несколько загадок одного из первых каменных строений нашего города.

Как история храма связана с купцами-путешественниками и древним портом, который располагался на Клязьме в XII столетии? Как Петр Великий мог повлиять на то, что старинные муравленые изразцы расположили на храме так высоко, что невооруженным глазом не рассмотреть? Чем интересны росписи начала XIX века, недавно, кстати, обновленные? И какое отношение к храму имеет владимирских разбогатевший ямщик Иван Павлыгин? В качестве бонуса – прекрасные виды на пойму Клязьмы с колокольни и музыкальная зарисовка от местного звонаря. Смотрите видео!

Торговый речной порт во Владимире

Впервые церковь Николы в Галеях упоминается в XII веке, тогда она была еще деревянной. На самом берегу Клязьмы, почти сразу за городским валом в то время была корабельная пристань. По сути это был международный речной порт. «Все флаги в гости будут к нам,» — так можно было сказать о Владимира конца XII века. Сюда прибывали все: от скандинавов до византийских купцов.

Благословение на дорогу

Путешествие в те времена было делом достаточно опасным, особенно, если ты купец с богатым товаром. Видимо, поэтому рядом с пристанью и была поставлена церковь, посвященная Николаю Чудотворцу (Николе Мокрому) — одному из самых почитаемых святых в христианском мире. Но главное, он считался еще и покровителем всех путешествующих, особенно по воде.

Таким образом, прибыв в Владимир в XII столетии по воде, важно было тут же поблагодарить небеса за удачное завершение путешествия. И перед длинной дорогой также заручиться поддержкой высших сил.

Галея – это гребное судно

Что же до слова «галея», то оно попало в древнерусский язык из Византии в XII — XIII веке и обозначало любое парусно-гребное судно, речное в том числе. Таким образом, Николо-Галейская церковь сохранила в названии любопытную отсылку к корабельному прошлому стольного града Владимира.

Чудотворная икона и голландский колокол

Однако грянул февраль 1238 года, а с ним и нашествие хана Батыя. Николо-Галейская церковь была разграблена и сожжена в числе прочих городских строений. Далее её следы теряются. И следующее упоминание относится уже к началу XVII века. Впервые храм упоминается под 1628 годом в Патриарших данных книгах, куда заносилась информация о том, какой размер дани платил приход: «Церковь великаго чудотворца Николы за осыпью (то есть за валом) в Галее…дани 14 атын 4 деньги, наместничьих и заезда гривна». Тогда храм еще был деревянным.

Чуть позже, уже в середине века, московскими мастерами для храма пишется икона Святого Николы в чудесах. А спустя два года в еще деревянной церкви появляется колокол, отлитый голландский мастером Яковом Нотеманом в Леувардене. На изделии была высечена надпись на голландском, которую можно было перевести так: «В году Господнем 1644 вылил меня Яков Нотеман». Ни икона, ни колокол до наших дней не дошли, но сам факт их наличия говорит о том, что приход в середине XVII века не бедствовал.

Ямщик поставил каменный храм

А в 1735 году в истории храма происходит поистине знаменательное событие. Иван Павлыгин, Григорьев сын, посадский человек и разбогатевший ямщик на свои средства возводит вместо деревянной каменную церковь. Это один первых из каменных храмов во Владимире, построенный после отмены петровского запрета на каменное строительство везде, кроме Петербурга.

Сама личность Ивана Павлыгина вновь отсылает нас к теме дороги. Напомним, что Николай Чудотворец — покровитель путешествующих. И не только по воде, но и посуху. А ямщик — это человек, занимавшийся извозом, перевозкой людей и почты. Так что постройкой храма разбогатевший ямщик Иван Григорьевич Павлыгин, возможно, решил отблагодарить своего небесного покровителя – Николая Чудотворца. Вот так все сходится в этой истории.

Европейское барокко или русское узорочье?

Церковь возводил безымянный, но хорошо знавший свое дело зодчий, возможно, из Суздаля. Перед нами классический тип храма: холодная, летняя часть, трапезная и колокольня. Все — под одной крышей.

Начало XVIII века — это господство нового стиля в архитектуре, заморского барокко с его подчеркнутой театральностью. В провинции этот стиль творчески переосмысляется. И появляется самобытное направление — русское провинциальное барокко. Оно соединяет в себе черты собственно европейского барокко со старорусскими элементами традиционной архитектуры, что мы и видим в устройстве и декоре Николо-Галейского храма.

Четверик с убывающим восьмериком, полуколонны на гранях восьмерика – все это приемы, прочно вошедшие в арсенал московского барокко. Сочетание четверика с восьмигранником создают ощущение устремленности вверх, динамики, а динамизм — одна из характерных черт этого архитектурного стиля.

Шатровая колокольня, наличники и муравленые изразцы

Но при этом мы видим разнообразно оформленные наличники в духе традиционной московской школы. Интересно, что они не повторяются, узоры разные. И выглядит это очень по-русски!

Радует глаз и шатровая колокольня — тоже чисто русский национальный элемент, появившийся в строительной практике с XVI века. Шатровые храмы запретил возводить еще патриарх Никон, но запрет почему-то не распространился на колокольни. И вот результат.

Но есть в декоре храма и настоящая историчеки-архитектурная загадка. Это уделим уникальные муравленые изразцы (напомним, муравленый — значит зеленый, то есть имеющий отношение к «травушке-муравушке»). Такие изразцы вошли в моду в XVII столетии и активно использовались для украшения фасадов в храмах, построенных по канонам московского узорочья, но уж никак не барокко. И вот мы их видим на храме XVIII столетия и расположены очень высоко, на среднем ярусе холодной церкви.

Их как будто хотели спрятать от глаз, чтобы не привлекать внимания к столь яркой детали полулегального московского стиля, который сам император Петр Алексеевич повелел искоренять как пережиток прошлого. Но как бы там ни было, а сегодня мы можем наблюдать эти уникальные элементы декора в первозданном виде. Нам удалось сделать съемки с высоты. Так что и вы полюбуйтесь.

Перспективный портал

И еще одна интересная деталь: так называемый перспективный портал. То есть арка с уступами, уходящими в глубину. В виде портала оформлен вход в церковь. Этот прием на владимирской земле восходит еще к XII веку, к постройкам Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Расписывали тогда порталы или нет, с точностью мы сказать не можем. Но в XVI и XVII веках в традиции московского узорочья так уже делали.

То есть мы видим еще одну отсылку к традиционной архитектуре от старинного мастера. Во Владимире, кроме Николо-галейской церкви, перспективный портал в цвете можно увидеть только в Княгинином монастыре.

Театральный эффект в стиле барокко

Для барокко характерен не только динамизм и устремленность ввысь. Важной чертой является и некоторая театральность, «вау – эффект», если угодно. Иконостас открывается внезапно, весь и сразу. Пространство внутри прорезывается светом из многочисленных окон, как прожекторами в театре. Очень важно поразить входящего в храм человека и показать ему, что он попал в другое пространство – мир божественного света и гармонии.

Старинные росписи

От первоначального внутреннего убранства XVIII века сохранилось только росписи. А это уже немало. В 1810 году храм был расписан искусным живописцем — юрьевским купцом Петром Шевелкиным. Манера письма академическая. Среди изображение особенный интерес представляли сюжеты «Преображения Господня» на западной стене и «Чудесный лов рыбы на море Тевериадском», расположенный чуть правее. Сегодня старинными стенописями может полюбоваться каждый. Недавно они были отреставрированы.

Почему эти стенописи можно назвать уникальными? Да потому, что во Владимире, сохранилось больше росписей из средневековья, чем из века XIX. Кроме Николо-Галейской церкви, нечто подобное можно увидеть только в Георгиевской церкви. Возможно, где- то еще в городе можно найти какие-то фрагменты, но вот так, чтобы целиком. Такого точно нет. Заметим, что не так давно мы рассказывали об интересной фреске «Страшный суд» в Покровской церкви села Лыково Юрьев-Польского района. Она была сделана примерно в это же время, что и росписи в Николо-Галейской церкви. В области стенописей той эпохи тоже осталось немного. Печально, что «Страшный суд» разрушается и требует срочной реставрации.

От смуты к возрождению

Приход церкви Николы в Галеях был закрыт в конце 30-х годов XX века. С этого момента в здании располагались склады, база «Текстильторга», какое-то время — реставрационные мастерские. Церковная жизнь и службы возобновились только в 1996 году. Многие прихожане участвовали в восстановлении храма, который достался общине в плачевном состоянии. Благо, что здание старинное здание уцелело полностью.

Такова Николо-Галейская церковь, впервые упомянутая в XII веке, сохранившая в названии свидетельство того, что Владимир, когда был крупным городом-портом. Сегодня же с шатровой колокольни открывается прекрасный вид на древнюю часть Владимира и на обмелевшую Клязьму, где когда-то был тот самый речной порт и торг, а после жили простые люди: ремесленники, торговцы, посадские люди.

Сегодня же наравне со скромными домами тут можно встретить особняки с теннисными кортами и шикарными особняками. В общем-то, престижный район. Не каждый может себе позволить.

А вот возможность совершить приятную прогулку по этим тихим улочкам города есть у каждого. Непременно загляните сюда и рассмотрите в деталях это интересное здание, в котором отразились причудливые повороты русской истории.

Подготовили Владимир Новиков и Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»