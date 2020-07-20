Никакого шоу, только армия – Солдатки на ТНТ4 начинают нести службу

20 июля премьера на ТНТ4 — реалити-сериал «Солдатки. Полная версия» (16+) от Good Story Media при поддержке Минобороны. 12 девушек собрались на реалити-шоу про армию, а попали… прямо в армию.

Всю первую неделю проекта героини будут пытаться понять, где они оказались и как им здесь себя вести. Хорошо, что рядом мудрый командир, который объяснит, что они в воинской части и что вести себя надо в соответствии с его приказами. «Фиговый ведущий», — скажет одна из девушек. «Тишина в строю», — рявкнет офицер.

Солдаток ждут первые конфликты, первая драка, первые нормативы и первые травмы – у кого от противогаза, у кого от строевой. А страх перед полётом на военном самолёте не сможет унять даже плюшевый единорог с гражданки. Героини сериала начнут жизнь по уставу внезапно. На первый день съёмок они пришли в вечерних платьях, но даже не догадывались, что в армии их ждут совсем другие «наряды», в военном понимании этого слова – уборка туалета, заправка постели, дежурство по роте.

Только в полной версии на ТНТ4 зрители увидят больше деталей армейского быта, а именно через столкновение с ними лучше раскрываются характеры героинь. Кто попал под камеры, когда подворовывал в столовой? Кто первой не побрезговал взяться за тряпки и наводить порядок? Как откосить от занятий по химзащите (спойлер – потереть градусник об плед)? Эксклюзивный эпизод с первым занятием по физической подготовке покажет, в какой Солдатке командир впервые увидит лидерские качества и волю к победе. Также более эмоционально будет рассказана история Солдатки Елизаветы Сергеевой, которая пришла в армию с очень личным секретом.

Первую неделю выдержат не все – потери будут как среди Солдаток, так и среди офицерского состава!

Смотри первые серии «Солдатки. Полная версия» с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ4.