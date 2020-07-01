Невезучая в любви жительница Владимира отдала «целителям» 4 миллиона рублей

Жительница Владимира отдала мошенникам свыше 4 миллионов рублей. Доверившись аферистам, женщина не только осталась без сбережений, но и задолжала крупную сумму. Деньги она взяла у знакомых и в кредит в банках под залог квартиры. Оказалось, что всему виной «целители» из телевизора. Посмотрев передачу про экстрасенсов на одном из телеканалов, жительница областного центра позвонила по телефону, указанному в бегущей строке. Как пояснила потерпевшая, к обращению за помощью ее подтолкнули проблемы в личной жизни. Мошенники были убедительны. Они заверили, что решат все ее проблемы. Нужно лишь провести несколько «магических» ритуалов, приобрести атрибуты и амулеты, естественно, не бесплатно.

Дальше все шло по отработанному злоумышленниками сценарию, уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Мнимые целители регулярно выходили на связь, давали советы и рекомендовали приобрести различные атрибуты, амулеты и иконы. Потерпевшая в свою очередь переводила на указанные счета деньги за сеансы.

Общение с мошенниками продолжалось в течение полугода.

Только после этого женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Владимирской области с убедительной просьбой быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. За пять месяцев текущего года зарегистрировано более 1200 таких преступлений, около половины из которых совершены дистанционным способом.

Ранее «Призыв» сообщал, что мошенники наживаются на оформлении выплат и пособий.

Ольга Ефремова

Фото: qwizz.ru