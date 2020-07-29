Нефтяники выпустили в Оку 11 тысяч мальков стерляди

11 тысяч мальков одной из наиболее ценных пресноводных пород рыб, стерляди, выпустили в Оку во Владимирской области. Экологическую акцию провела компания «Транснефть – Верхняя Волга». Она стала первым этапом реализации комплекса экологических мероприятий акционерного общества по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в этом году.

11 тысяч мальков царской рыбы выпустили в Оку.

С июля по октябрь нефтяники планируют выпустить более 75 тысяч мальков стерляди в Оку во Владимирской области и в Чебоксарское водохранилище в Нижегородской области.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в Оку во Владимирской области было выпущено более 100 тысяч мальков стерляди. Таким образом компания ООО «Техно-Альянс» компенсировала наносимый природе ущерб.

Ольга Ефремова

Фото: grand-fish.ru