Нефтяники выпустили в Оку 11 тысяч мальков стерляди

Компания компенсирует воздействие на окружающую среду

11 тысяч мальков одной из наиболее ценных пресноводных пород рыб, стерляди, выпустили в Оку во Владимирской области. Экологическую акцию провела компания «Транснефть – Верхняя Волга». Она стала первым этапом реализации комплекса экологических мероприятий акционерного общества по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в этом году.

11 тысяч мальков царской рыбы выпустили в Оку.

С июля по октябрь нефтяники планируют выпустить более 75 тысяч мальков стерляди в Оку во Владимирской области и в Чебоксарское водохранилище в Нижегородской области.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в Оку во Владимирской области было выпущено более 100 тысяч мальков стерляди. Таким образом компания ООО «Техно-Альянс» компенсировала наносимый природе ущерб.

Ольга Ефремова 

Фото: grand-fish.ru

 

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