Назначению главврача станции скорой помощи мешает нехватка документов

Администрация Владимирской области не может утвердить кандидатуру нового главврача станции скорой помощи города Владимира. Три месяца та формально остаётся без руководителя — его заменяет «исполняющий обязанности». Единственный претендент на руководство — травматолог БСП Николай Алексеев. Но у того отсутствуют необходимые документы для замещения должности, пояснил сегодня губернатор области Владимир Сипягин.

Станция скорой помощи Владимира осталась без руководителя в разгар пандемии.

Вопрос о руководстве станции скорой помощи возник на заседании Законодательного Собрания региона, где губернатор держал отчёт о проделанной за год работе. В том числе — в здравоохранении. Одна из болевых точек областной медицины — работа станции скорой помощи Владимира. Её долго лихорадило из-за противостояния части коллектива с главврачом Сергеем Кулибабой. В марте тот уволился. Замену ему не нашли. И депутатов ЗС смутил тот факт, что поиск подходящей кандидатуры затянулся на три месяца.



— У нас изначально было две кандидатуры на пост главного врача, — объяснил кадровую ситуацию губернатор. — Но один из претендентов отказался. Мы готовы утвердить кандидатуру Алексеева хоть завтра. Но пока не можем из-за документов.

Отсутствие каких именно документов мешает назначению Алексеева, глава региона не пояснил. Тем не менее проблема с бумагами, скорее всего, будет преодолена. Немаловажно, что за трансформацию травматолога в главврачи выступают коллеги – сотрудники станции. А настроение медработников, видимо, становится ключевым фактором в подобных вопросах. Иначе, чего доброго, будет новое противостояние и отток кадров, а их и так не хватает.

Сейчас обязанности руководителя станции скорой помощи исполняет бывший заместитель главврача Георгий Жуков. «Призыв» следит за ситуацией в этом учреждении, игравшем роль основного ньюсмейкера на протяжении последнего года. Там были проблемы с начислением заработной платы и доплат в условиях пандемии. Много недовольства вызвала и история с возвращением Сергея Кулибабы на станцию в качестве рядового сотрудника. Поскольку сотрудники «Призыва» в обычной жизни — потенциальные пациенты врачей (не дай бог, конечно), то мы всё же надеемся на то, что служба «03» во Владимире будет ассоциироваться не со скандалами, а с нормальной, эффективной работой на благо всех владимирцев.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»