Наконец-то владимирцы могут развлечься в реале

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Афиша на выходные
Робко, небольшими шажками оживает сфера развлечений в городе Владимире. На открытых площадках проходят концерты местных групп. Католический храм приглашает на свои благотворительные концерты с соблюдением всех мер предосторожности. На свежем воздухе устраивают танцевальные, поэтические и театральные сходки. Народные экскурсоводы приглашают прогуляться по улицам родного города, и открывается летний сезон интеллектуальных игр. Подробнее обо всех событиях выходных дней читайте в нашей афише. Вас ждут только живые эмоции!
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Благотворительный концерт духовной музыки 6+
Приход Святого Розария Девы Марии возобновляет свои традиционные благотворительные концерты по выходным дням. В субботу неожиданный дуэт лауреата международного конкурса Александры Давыдовой (орган) и Александра Каткова (балалайка) представят программу «Орган в транскрипциях».
Приход Святого Розария Девы Марии: ул. Гоголя, 12а
18 июля в 18.00
Благотворительный взнос при входе
ВНИМАНИЕ! ВХОД НА КОНЦЕРТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МАСКЕ
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Загадки Луначарки 6+
Проект «Экскурсии от местных для местных» также возобновляет свою работу. Теплым субботним вечером вас приглашают на неспешную прогулку по Залыбедью. В 60-70-е года архитектурная элита Владимира строила планы превратить здешнюю улицу Луначарского в еще одно туристическое место нашего города. Увы, этим намерениям не суждено было сбыться. Но что же привлекало их на этой, казалось бы, неприметной улице? Об этом и пойдет речь на экскурсии. Длительность – около 2 часов
Место встречи – остановка «Ул. Луначарского» (напротив дома № 3)
18 июля в 17.00
Стоимость — кто сколько захочет
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Концерт Alien Garden 16+
Если позволят погодные условия, на летней площадке рок-бара «Другой» состоится сольный концерт владимирской группы Alien Garden. Это нетипичное инструментальное трио, исполняющее исключительно авторскую смесь дет-метала и прог-рока.
— Наша уникальность в том, что мы несем светлые идеи и культуру людям, — говорит лидер группы и гитарист Антон Андрианов. — В нас нет похабщины, развратных образов, какими изобилует подавляющее большинство популярных групп. Мы играем только авторскую музыку — никаких каверов. Группа Alien Garden — люди искусно владеющие своими инструментами: инженеры, профессиональные музыканты — им есть что сказать любой аудитории. Такая музыка уместна практически везде, так как наша группа исполняет композиции разных стилей и направлений. Неизменно лишь одно — это наша искренность.
Летняя площадка рок-бара «Другой»: ул. Большая Московская, 14
18 июля в 20.00
Вход свободный
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Интеллектуальный девичник 16+
Это командная, интеллектуальная игра для девушек и мам, в которой необходимо руководствоваться логикой и не требуется предварительной подготовки. Вас ждут:
— 3 часа веселой командной интеллектуальной игры на логику, интуицию и скорость
— Фотозона и фотограф
— Крутой ведущий
— Очень много ценных подарков и розыгрышей
— Яркая шоу-программа
Мамочки могут прийти с детишками — их найдут чем занять!
Никаких выходов на сцену и публичных выступлений! Это командная игра на местах. Ответы вы пишете на листочках и передаете координаторам. Количество участников в команде — от 4-8 человек. Зарегистрировать команду можно по телефонам: +7 (920) 900-58-83, +7 (920) 906-35-39 (смс, WhatsApp, Viber). Не нашли команду, но очень хочется пойти? Звоните, и вам найдут сборную команду.
Гастромаркет «Рынок на Студёной»: ул. Дворянская, 27а, к. 1
19 июля в 16.00
Стоимость участия — 500 руб.
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Танцевальная вечеринка 16+
В воскресенье, 19 июля, танцевальный клуб «SunSha» проводит мастер-класс по социальным танцам сальсе, бачате, кизомбе для всех желающих. Уметь танцевать не надо. Все покажут тренеры. Можно танцевать в паре или соло. А применить свои новые умения можно будет потом, на вечеринке, там же. Будет весело!
Рестодвор: ул. Девическая, 8
Начало: мастер-классов — в 17.00, вечеринки — в 19.00
Участие бесплатное
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Поэзия в городе 16+
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Театральные игрища на свежем воздухе 16+
Берём немного импровизации, немного актёрских упражнений, немного акробатики. Всё это на полтора часа помещаем на полянку в центре города — и получаем «Театральные игрища на свежем воздухе». Забава, в которой всё серьёзно, но не очень, весело, но по науке. Приходите играть!
Театральные игрища — это микс из сценодвижения, актёрских упражнений и импровизации. Театральные игрища — это для тех, кто любит игры, фан и себя. Ну, и ещё там калории можно посжигать, эмоциональный интеллект и артистизм прокачать.
Ведущие театральных игрищ — педагоги центра EXPROMT Ян Вассельман и Ырк Мурочкина.
19 июля в 20.00
Хотите принять участие? Напишите о вашем желании и дождитесь письма от организаторов с местом сбора. Запись закрывается в 19.00 воскресенья.
Стоимость участия — 100 рублей.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/imoms.vladimir
Обсуждение 1
Очень даже хорошо, что мероприятия на свежем воздухе