Наконец-то владимирцы могут развлечься в реале

Афиша на выходные

  1. Афиша на выходные

    Робко, небольшими шажками оживает сфера развлечений в городе Владимире. На открытых площадках проходят концерты местных групп. Католический храм приглашает на свои благотворительные концерты с соблюдением всех мер предосторожности. На свежем воздухе устраивают танцевальные, поэтические и театральные сходки. Народные экскурсоводы приглашают прогуляться по улицам родного города, и открывается летний сезон интеллектуальных игр. Подробнее обо всех событиях выходных дней читайте в нашей афише. Вас ждут только живые эмоции!

    Фото: vk.com/marketnagore

  2. Благотворительный концерт духовной музыки 6+

    Приход Святого Розария Девы Марии возобновляет свои традиционные благотворительные концерты по выходным дням. В субботу неожиданный дуэт лауреата международного конкурса Александры Давыдовой (орган) и Александра Каткова (балалайка) представят программу «Орган в транскрипциях».

    Приход Святого Розария Девы Марии: ул. Гоголя, 12а

    18 июля в 18.00

    Благотворительный взнос при входе

    ВНИМАНИЕ! ВХОД НА КОНЦЕРТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МАСКЕ

    Фото: yandex.by

  3. Загадки Луначарки 6+

    Проект «Экскурсии от местных для местных» также возобновляет свою работу. Теплым субботним вечером вас приглашают на неспешную прогулку по Залыбедью. В 60-70-е года архитектурная элита Владимира строила планы превратить здешнюю улицу Луначарского в еще одно туристическое место нашего города. Увы, этим намерениям не суждено было сбыться. Но что же привлекало их на этой, казалось бы, неприметной улице? Об этом и пойдет речь на экскурсии. Длительность – около 2 часов

    Место встречи – остановка «Ул. Луначарского» (напротив дома № 3)

    18 июля в 17.00

    Стоимость — кто сколько захочет

    Фото: vk.com/podnimiglaza33

  4. Концерт Alien Garden 16+

    Если позволят погодные условия, на летней площадке рок-бара «Другой» состоится сольный концерт владимирской группы Alien Garden. Это нетипичное инструментальное трио, исполняющее исключительно авторскую смесь дет-метала и прог-рока.

    — Наша уникальность в том, что мы несем светлые идеи и культуру людям, — говорит лидер группы и гитарист Антон Андрианов. — В нас нет похабщины, развратных образов, какими изобилует подавляющее большинство популярных групп. Мы играем только авторскую музыку — никаких каверов. Группа Alien Garden — люди искусно владеющие своими инструментами: инженеры, профессиональные музыканты — им есть что сказать любой аудитории. Такая музыка уместна практически везде, так как наша группа исполняет композиции разных стилей и направлений. Неизменно лишь одно — это наша искренность.

    Летняя площадка рок-бара «Другой»: ул. Большая Московская, 14

    18 июля в 20.00

    Вход свободный

  5. Интеллектуальный девичник 16+

    Это командная, интеллектуальная игра для девушек и мам, в которой необходимо руководствоваться логикой и не требуется предварительной подготовки. Вас ждут:

    — 3 часа веселой командной интеллектуальной игры на логику, интуицию и скорость

    — Фотозона и фотограф

    — Крутой ведущий

    — Очень много ценных подарков и розыгрышей

    — Яркая шоу-программа

    Мамочки могут прийти с детишками — их найдут чем занять!‍

    Никаких выходов на сцену и публичных выступлений! Это командная игра на местах. Ответы вы пишете на листочках и передаете координаторам. Количество участников в команде — от 4-8 человек. Зарегистрировать команду можно по телефонам: +7 (920) 900-58-83, +7 (920) 906-35-39 (смс, WhatsApp, Viber). Не нашли команду, но очень хочется пойти? Звоните, и вам найдут сборную команду.

    Гастромаркет «Рынок на Студёной»: ул. Дворянская, 27а, к. 1

    19 июля в 16.00

    Стоимость участия — 500 руб.

  6. Танцевальная вечеринка 16+

    В воскресенье, 19 июля, танцевальный клуб «SunSha» проводит мастер-класс по социальным танцам сальсе, бачате, кизомбе для всех желающих. Уметь танцевать не надо. Все покажут тренеры. Можно танцевать в паре или соло. А применить свои новые умения можно будет  потом, на вечеринке, там же. Будет весело!

    Рестодвор: ул. Девическая, 8

    Начало: мастер-классов — в 17.00, вечеринки — в 19.00

    Участие бесплатное

    Фото: vk.com/sunsha_club

  7. Поэзия в городе 16+

  8. Театральные игрища на свежем воздухе 16+

    Берём немного импровизации, немного актёрских упражнений, немного акробатики. Всё это на полтора часа помещаем на полянку в центре города — и получаем «Театральные игрища на свежем воздухе». Забава, в которой всё серьёзно, но не очень, весело, но по науке. Приходите играть!

    Театральные игрища — это микс из сценодвижения, актёрских упражнений и импровизации. Театральные игрища — это для тех, кто любит игры, фан и себя. Ну, и ещё там калории можно посжигать, эмоциональный интеллект и артистизм прокачать.

    Ведущие театральных игрищ — педагоги центра EXPROMT Ян Вассельман и Ырк Мурочкина.

    19 июля в 20.00

    Хотите принять участие? Напишите о вашем желании и дождитесь письма от организаторов с местом сбора. Запись закрывается в 19.00 воскресенья.

    Стоимость участия — 100 рублей.

    Подготовила Татьяна Лысова

    Заглавное фото: vk.com/imoms.vladimir
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