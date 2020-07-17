Наконец-то владимирцы могут развлечься в реале

Берём немного импровизации, немного актёрских упражнений, немного акробатики. Всё это на полтора часа помещаем на полянку в центре города — и получаем «Театральные игрища на свежем воздухе». Забава, в которой всё серьёзно, но не очень, весело, но по науке. Приходите играть!

Театральные игрища — это микс из сценодвижения, актёрских упражнений и импровизации. Театральные игрища — это для тех, кто любит игры, фан и себя. Ну, и ещё там калории можно посжигать, эмоциональный интеллект и артистизм прокачать.

Ведущие театральных игрищ — педагоги центра EXPROMT Ян Вассельман и Ырк Мурочкина.

19 июля в 20.00

Хотите принять участие? Напишите о вашем желании и дождитесь письма от организаторов с местом сбора. Запись закрывается в 19.00 воскресенья.

Стоимость участия — 100 рублей.

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: vk.com/imoms.vladimir