Начальник Владимирского юридического института заключён под стражу

ФСБ и Следком сообщили, что задержан начальник Владимирского юридического института ФСИН РФ Сергей Бабурин. О возбуждении против него уголовного дела «Призыв» написал две недели назад. Но тогда руководитель вуза, которому предъявили обвинение, находился на свободе. Теперь – под стражей. Следствие дало подробности, за что конкретно задержали генерал-майора внутренней службы.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В июле-августе 2017 года, полагает следствие, начальник ВЮИ устно распорядился, чтобы курсанты приобрели на свои деньги одинаковые спортивные костюмы с символикой института. Что и было сделано: в 2017-м скидывались курсанты 1-3-х курсов, а в 2018 и 2019 годах — первокурсники. При этом выделенные ФСИН России средства на закупку тренировочных костюмов расходовались руководством института на иные цели.

А когда грянула пандемия COVID-19, продолжает следствие, Сергей Бабурин устно указал подчиненным собрать деньги на покупку лекарственных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции. Этими препаратами, поясняет Следком, курсантов обязаны были обеспечить бесплатно по назначению врача в ведомственной поликлинике.

Сотрудниками института во исполнение указания начальника были собраны денежные средства с 411 курсантов на сумму не менее 148 тысяч рублей.

«В марте 2020 года Бабурин С.В., желая избежать проведения в отношении него, как руководителя учреждения, служебной проверки из-за неправомерных действий подчиненного дал незаконное указание о его увольнении со службы «задним» числом. Только после увольнения провинившегося сотрудника начальник института сообщил в ОСБ УФСИН России по Владимирской области о его противоправных действиях», — сообщает Следственное управление СК РФ по Владимирской области.

По ходатайству следователя в отношении начальника Владимирского юридического института ФСИН избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Артемий Марычев

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