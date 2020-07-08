Мужчина утонул на водохранилище Содышка

На водохранилище Содышка во Владимире утонул мужчина. Это случилось вчера вечером. Предварительно сообщается, что погибший 1978 года рождения. В компании друзей он распивал спиртные напитки, затем решил искупаться. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Поисковые работы проводили аварийно-спасательная служба области и поисково-спасательный отряд Владимира.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что купание в состоянии алкогольного опьянения – одна из наиболее частых причин гибели на воде. К трагедии также приводят купание в необорудованных местах, недосмотр за детьми, хронические заболевания. Значительно осложнила обстановку на водных объектах области жаркая погода. Спасатели настоятельно призывают жителей региона соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде.

С начала года на водоёмах Владимирской области произошло 14 происшествий. Погибли 9 человек, в том числе 2 ребёнка. В прошлом году за аналогичный период погибли 7 человек, в том числе 2 детей.

Ранее «Призыв» сообщал, что дачник и рыбак утонули в минувшие выходные.

Ольга Ефремова

Фото и видео ГУ МЧС России по Владимирской области