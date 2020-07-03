Мужчина пострадал на пожаре в Муромском районе

Свидетелями крупного пожара стали жители села Чаадаево Муромского района. Накануне вечером там загорелся частный дом и хозпостройки на общей площади порядка 100 кв.метров. Огонь мог в любой момент перекинуться на соседние дома. Сообщение о возгорании поступило в 20.29. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения Муромского гарнизона.

—Пожарным удалось оперативно локализовать пожар и ликвидировать открытое горение, не допустив распространения огня на соседние постройки, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пострадал мужчина 1961 года рождения, житель дома, в котором начался пожар. На момент возгорания он был один. В чрезвычайном ведомстве уточнили, что пожар был обнаружен не сразу, мужчина получил лёгкое отравление продуктами горения. Не исключается вероятность позднего обращения в пожарную охрану.

Дознавателями МЧС устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Рассматриваемые причины пожара – неосторожное обращение с огнём или электротехническая неисправность.

Ранее «Призыв» сообщал, что эксперты изучат записи с камеры видеонаблюдения горевшего в Гусь-Хрустальном Дома культуры.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Видео группы «Подслушано в Муроме»