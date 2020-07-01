Музей-заповедник включили в список системообразующих предприятий

Владимиро-Суздальский музей-заповедник включён в перечень системообразующих предприятий. Это произошло после обращения областной администрации к федеральным властям. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Владимир Сипягин. Теперь ВСМЗ может рассчитывать на господдержку, как и многие другие крупные организации, пострадавшие в период пандемии COVID-19.

Теперь музею-заповеднику положены льготные кредиты со ставкой не более 5%. Деньги должны пойти на развитие собственной экономики и сохранение занятости. Согласно распоряжению правительства, предприятия смогут использовать кредит в том числе на оплату труда, страховые взносы, аренду помещений и оборудования. Что касается налоговых платежей, nj при падении выручки более чем на 50% может быть предоставлена рассрочка на срок до 5 лет.

Всего в списке более 1150 компаний. Десять из них – в нашем регионе.

Руководство ВСМЗ эта новость порадовала. Буквально на днях генеральный директор Светлана Мельникова рассказала журналистам, какой убыток понес музей за последние месяцы из-за того, что были закрыты все его экспозиции. Финансовая поддержка в первую очередь нужна для реставрации памятников белокаменного зодчества.

Ранее «Призыв» сообщал, что деньги нашли на проекты реставрации только для двух памятников — Золотые ворота во Владимире и Рождественский собор в Суздале.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»